DJ Tutu Moraes faz a primeira balada de nova casa de shows; confira outras cinco festas

Festa Baile do DJ Tutu Moraes

Criador da Santo Forte, o DJ apresenta o set ‘Brasucália’ na primeira festa que ocorre na Casa Natura Musical. , com ritmos dançantes da música brasileira, como samba, carimbó, maxixe e frevo. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (22), 22h. R$ 70/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos

Bienvenidos – Noche Latina

Ritmos latinos se misturam na festa – esta edição homenageia o Peru, que comemora sua independência neste mês. Outra atração é o Grupo Me Gusta, que, além de se apresentar, dá aulas de dança.

Z Palco (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (22), 22h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

¡Dale Reggaeton!

A festa se dedica ao reggaeton, ritmo surgido no Panamá no fim dos anos 1970. Audio (2.500 lug.).

Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (22), 23h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indie Party

Comemorando seis anos, a festa privilegia o som do indie rock, tocando bandas como Franz Ferdinand. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (22), 23h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Pardieiro

Homenageando a tradição do samba no bairro do Bexiga, a festa tem roda com o grupo Madeira de Lei. Leandro Pardí e outros DJs comandam a discotecagem. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Dom. (23), 16h. Grátis.

Pilantragi

Com apresentação de MC Carol, a festa de música brasileira faz sua festa ‘julina’ no terraço do Shopping Light. Air Rooftop. R. Formosa, 157, metrô Anhangabaú. Sáb. (22), 18h. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.ingresse.com