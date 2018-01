Confira cinco baladas para a semana

Foto: Paradigm Agency

A soul music do americano Lee Fields (foto)invade a festa Talco Bells. Ao lado da banda The

Expressions, ele mostra porque ficou conhecido como ‘O Pequeno JB’, pela semelhança vocal com James Brown. Elohim Barros e Filipe Luna discotecam. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (8), 22h. R$ 120/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bienvenidos – Noche Latina

Celebrando a música latina, os DJs Pancho Valdez, Daniel Venezuela, Flávia Durante e o VJ Montoya tocam cumbia, merengue, salsa e outros ritmos. O grupo Me Gusta também participa, apresentando danças latinas. Z Palco (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (3), 22h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Meu Cupido É Gari

Inspirada no sucesso de Marília Mendonça, a festa destaca músicas da atual cena sertaneja, sem deixar o pop de lado. A drag queen Filippa Chiquitita se apresenta. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (2), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Santo Forte

Especializada em música brasileira, a festa comandada por Tutu Moraes toca sambas clássicos e balanços em geral. Estúdio (1.000 lug.). Av. Pedroso de Moraes, 1.036, 3085-8398. Sáb. (3), 23h55. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Também Fui Emo

Relembrando a estética emo, a festa que já passou por 30 cidades do Brasil homenageia a banda americana My Chemical Romance. Na pisa, músicas de CPM 22, Paramore, Avril Lavigne e outros. Selva (500 lug.). R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Hoje (2), 23h. R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.