Cinco baladas para o fim de semana

Foto: Carol Krieger

Doritos Mystery Shop

A loja pop-up faz sua balada em parceria com as melhores festas da cidade. A festa Love2Hate, dedicada a bass music, ocupa o espaço no sábado (20), a partir de 20h. No domingo (21), é a vez da Doom, tocando o melhor da black music a partir de 17h. O espaço também abre às sextas-feiras,

com música e happy hour. Cartel 011. R. Artur de Azevedo, 517, Pinheiros. 6ª, 16h/22h; sáb.,

16h/0h; dom., 13h/20h. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/doribala). Até 28/5.

Forró no Celeiro

Em edição de estreia, a festa traz como atração principal a banda Xaxado Novo. O DJ Fabio Inocêncio, conhecido como 10zanu, toca clássicos do forró para dançar. Z Carniceria (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Hoje (19), 22h. R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mais Brasil Por Favor

Tim Maia e Jorge Ben são homenageados pela banda Versão Brasileira. Andi Vanelli, Chiquinho Fernandes e Rafael Hysper tocam músicas de Cazuza, Novos Baianos, Ney Matogrosso, entre outros. Selva (500 lug.). R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Dom. (21), 18h. Grátis (mediante confirmação de presença no evento do Facebook: bit.ly/maisbras). R$ 20.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Nø Mercy

Com foco no eletrônico, o som da festa transita da house ao disco, passando pelo techno. Marina Dias, Filipe Pool e Anhanguera discotecam. Club Jerome (250 lug.). R. Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. Sáb. (20), 23h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pop Circus

Com performances circenses, decoração temática, algodão-doce e carrinho de pipoca grátis, a festa toca pop, black e electro. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (20), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.