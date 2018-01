Cinco baladas para o fim de semana

Calefação Tropicaos

A música brasileira dá o tom da festa, que, nesta edição, conta com discotecagem de Pita Uchôa, Furmiga Dub e Seu Bando, além de Totonho. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (16), 23h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Forró no Escuro

Comemorando cinco anos de existência, a festa tem discotecagem e shows de Trio Dona Zefa e Zaíra. Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Hoje (15), 22h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Glow in the Dark

Com muita luz negra e néon, a festa faz sua última edição no Cine Joia. Arctic Monkeys, Tame Impala, Kaiser Chiefs e outros nomes do indie rock dominam o som. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (16), 23h. R$ 25/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tu Vens Tu Vens

A festa promove o Baile do Síndico, que homenageia Tim Maia. Além de discotecagem, tem show do Quarteto São Jorge (foto acima), que interpreta sucessos do artista. Jai Club (300 lug.). R. Vergueiro, 2.676, V. Mariana. Hoje (15), 23h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/jaiclub1

XXXbórnia

As bandas Bratislava, Vitreaux, Cupin e Malli tocam nesta edição da festa, que privilegia trabalhos autorais. DJs discotecam em três pistas de dança. Trackers (250 lug.). R. Dom José de Barros, 337, República. Hoje (15), 22h30. R$ 30 (grátis para as cem primeiras pessoas). Entrada somente com nome na lista, pelo e-mail: xxxbornia@gmail.com