Cinco baladas para o fim de semana

Foto: Cine Joia/Divulgação

Em sua primeira edição do ano, a Festa Odara comemora os 50 anos do Tropicalismo, que será

sua temática em 2017. O cantor Edy Star, um dos primeiros a adotar a estética glam no Brasil e parceiro de Gilberto Gil, se apresenta. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6ª (13), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Glow In The Dark

Com muita luz negra e néon, a festa toca o som de Arctic Monkeys, Tame Impala, Kaiser Chiefs e outros nomes do indie rock. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (14), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Girl Power

Tendo à frente o DJ Manga, a festa celebra os 20 anos do surgimento das Spice Girls, tocando suas músicas e de outras divas da música pop, como Britney Spears. Club Hotel Cambridge (300 lug.).

R. João Adolfo, 126, Anhangabaú. 6ª (13), 23h. R$ 35/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Indie Não Morreu

Junior Passini, Fernando Siciliano, Felipe Kenki e Rafael Andres tocam o melhor do rock indie.

Alberta #3 (180 lug.). Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Sáb. (14), 23h. R$ 30/R$ 90 (grátis até 22h).

Nø Mercy

Com foco no eletrônico, o som da festa transita da house ao disco, passando pelo techno. Marina Dias, Filipe Foatini, Marcelo Saturnino e A Tenda discotecam. Club Jerome (250 lug.). R. Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. Sáb. (14), 22h. R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.