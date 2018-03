Seis baladas para o fim de semana

Balaia

Funk, sertanejo, música pop e outros ritmos populares se misturam na festa. Os DJs Tulio Araújo, Rob Oliveira e a cantora Karla Karolla garantem a animação. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (1º), 23h59. R$ 35/R$ 70. Cc.: D, M e V.

MiniMECA

Focando na cena independente, o evento tem programação multifacetada, com shows, venda de produtos e discotecagem. Nesta edição, há show do britânico Chad Valley e da cantora e compositora Sue Sue, que lança seu primeiro EP, ‘Meu’. MECASpot. R. Artur de Azevedo, Pinheiros, 499. Sáb. (1º), 15h/22h. Grátis.

Polaroid

A festa tem como atração principal o duo Fatnotronic (foto acima) , formado por Phillip A e Rodrigo Gorky, tocando Nu-disco e house. Andre Ceciliato, Miss Má e Renan Porto discotecam em diferentes pistas. Casa 92. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros. Hoje (31), 22h30. R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pilantragi

Criada há cinco anos, a festa de música brasileira (foto acima) faz edição gratuita, apenas com pagamento de consumação. O residente Rodrigo Bento, Fred Lima e outros convidados garantem o som. Bar Exquisito. R. Bela Cintra, 532, Consolação, 3854-6522. Dom. (2), 17h. Grátis.

Transa

Liderada pelo saxofonista Thiago França, a Charanga do França se apresenta na festa tocando clássicos carnavalesco. Os pernambucanos Siba e Mestre Nico são os convidados especiais. A discotecagem fica a cargo de DJ Tahira, DJ Mulatu e do Projeto Clandestino. Teatro Mars (600 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Hoje (31), 23h. R$ 25/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Treme Terra

André Abujamra encarna a persona do DJ Fatmarley e embala a festa com sons de todo o mundo. O DJ Obá e o VJ O Grande Industrial também estão no line-up, assim como a cantora Andréa dos Santos. Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (31), 22h. R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.