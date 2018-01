Seis baladas para aproveitar durante o fim de semana

Elrow

Pela primeira vez no Brasil, a festa de música eletrônica promete 12 horas ininterruptas de som. Com o tema Bollywood, a decoração da balada – criada na Espanha, em 2010 – é inspirada no Taj Mahal. Estádio do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb. (2), 20h/8h. R$ 200/R$ 400 (3º lote). Vendas pelo site: www.elrowbrasil.com.br

Balada

Calefação Tropicaos

A balada que privilegia ritmos brasileiros tem DJs em três espaços, além de feira livre e apresentação do grupo Coco de Oyá. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873- 6696. Dom. (3), 15h. Grátis.

Caverna

A música indie é o foco da balada. Exposição e exibição de filmes também fazem parte desta edição, a última do ano. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (2), 23h. R$ 40 (R$ 25, com nome na lista enviado para: listadacaverna@gmail.com). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pra Cima de Moi

House e nu disco dominam a festa assinada pelo DJ Nicolas Abe. Dove Marcos e Rafael Yapudjian também discotecam. Club Jerome (250 lug.). R. Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. Dom. (3), 21h. R$ 20/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Samba do Sol

Com roda de choro e samba, o evento privilegia a música brasileira. Lia Macedo, da festa Pilantragi, discoteca. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Dom. (3), 16h. Grátis (couvert opcional: R$ 5).

Revolta da Purpurina

O bloco Amigos da Onça convida o cantor Rico Dalasam para participar da festa. A discotecagem é do bloco Desculpa Qualquer Coisa. Espaço 555. Av. São João, 555, República. Sáb. (2), 23h. R$ 30/R$ 35. Vendas pelo site: www.sympla.com.br