10 baladas e festas de pré-carnaval para conferir em São Paulo

+ O Grito de Carnaval do Pirajá (foto) reúne foliões para a 7ª edição da matinê embalada por marchinhas e clássicos da Banda Pirajá, que usa instrumentos de sopro, percussão e cordas. O local recebe figurinistas e maquiadores para ‘produzir’ adultos e crianças durante a festa. Pirajá. Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. Dom. (21), 11h/16h. Grátis.

Aruanda Psicodélica

Para a véspera de feriado, o DJ Obá e Marina Caires animam a festa da Nossacasa Confraria das Ideias com muito maracatu, batucadas e outras brasilidades. R. Mourato Coelho, 1.032, Pinheiros, 3032-2667. 4ª (24), 23h/6h. R$ 25.

Bloco Chá Rouge

As integrantes da banda que nasceu nos anos 2000 e anunciou o retorno em outubro do ano passado apresentam um ensaio do seu bloco de carnaval oficial. O esquenta conta com a participação de DJs no Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. Praça Cívica. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (20), 14h/22h. R$ 40. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Bloco das Poderosas

O bloco de carnaval faz um aquecimento em São Paulo com apresentação de Anitta, na casa noturna The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Sáb. (20), 16h. R$ 80. Vendas pelo site: www.ingressocerto.com

Bloco da Preta

Preta Gil apresenta repertório com ritmos brasileiros, passando pelo funk, samba e axé. No line up, participam nomes como Boss In Drama e Leandro Pardí. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (24), 23h. R$ 30. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Budweiser Basement

A 2ª edição do evento terá programação musical e transmissão de esportes internacionais, como a temporada da National Football League (NFL), campeonato de futebol americano. As festas terão parceria de grupos como Balaclava, Gop Tun e Batekoo, em um galpão na Barra Funda. O endereço só será revelado dias antes, pelo site oficial (www.budweiser.com.br/basement). A abertura, na 4ª (24), será feita com a festa ‘Love 2 Hate’. A partir de 4ª (24). R$ 60/R$ 80. Até 4/2. Vendas pelo site: www.ingresse.com.br

Carnaval da Muda

A 2ª edição do evento de pré-carnaval tem festa hoje (19) e na 5ª (25), com bandas da música instrumental brasileira e DJs, que tocam ritmos como afrobeat, hip-hop e marchinhas. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Hoje (19) e 5ª (25), 22h. R$ 7/R$ 15.

Falamansa

‘Rindo à Toa’ e ‘Xote dos Milagres’ são os grandes sucessos da banda de forró, que faz o ensaio de seu bloco Rindo à Toa. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (24), 23h59 (abertura, 21h). R$ 30/R$ 70. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francisco, El Hombre

Na série de shows e festas especiais de pré-carnaval, a banda apresenta um ensaio especial ao lado do Bloco Calor da Rua. No repertório, releituras da MPB e outros ritmos latinos com cara de carnaval. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (24), 22h30. R$ 40/R$ 100. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Samba do Sol

A festa abre a programação do projeto TODODOMINGO. Nesta edição, participam nomes como o Grupo Xirê, DJ Kim Cotrim e Marina Lopes. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (21), 15h/23h. Grátis.

Summer’18

O festival apresenta programação com os selos Beleza Rara, Fishfire, Sambinha, Vale Night e Violada, sempre comandados pelo DJ Marcelo Botelho. Na 5ª (25), a Banda Eva comanda a festa ‘Beleza Rara’. Arena Neymar. Av. Guido Caloi, 701, S. Amaro, 5851-4045. 5ª (25) a 28/1, 15h. R$ 60/R$ 80 (por dia). Vendas pelo site: www.ingresse.com