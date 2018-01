Confira cinco baladas para aproveitar neste fim de semana

Agrada Gregos

Um dos principais blocos paulistanos, o Agrada Gregos (foto) faz festa com clima carnavalesco e participação de Valesca Popozuda. Ela interpreta hits como ‘Beijinho no Ombro’ e ‘Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar’. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Hoje (4), 23h. R$ 30/R$ 70. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

¡Dale! Fiesta Latina

A festa privilegia ritmos como cumbia e salsa. Depois de se divertirem com músicas temáticas, os visitantes podem descansar no segundo andar da casa com filmes latino-americanos. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Hoje (4), 23h45. R$ 15/R$ 25. Cc: todos. Cd: todos.

Gandaia

Soul, samba-rock e hip hop fazem parte da festa, que faz sua primeira edição e tem Ju Salty como DJ residente. Kl Jay, do Racionais MCs, é o DJ convidado. O Lourdes. R. da Consolação, 247, Consolação. Hoje (4), 23h. R$ 10/R$ 20. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Popload Rock

O Mirante 9 de Julho recebe a 3ª edição desta festa organizada pelo jornalista Lucio Ribeiro e pelo DJ Fiervo. Rock, indie rock, electro rock e hip rock são os ritmos que prometem animar o evento. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista, 3111-6330. Sáb. (5), 16h/22h. Grátis.

Potter Party

Pela primeira vez em São Paulo, a festa em homenagem ao bruxo Harry Potter traz toda a magia do universo de Hogwarts. Cenografias interativas, a famosa cerveja amanteigada e um concurso de cosplay são algumas atrações. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (5), 23h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br