Confira seis baladas para a semana

Baile da Favorita

Uma das festas mais disputadas do Rio (foto) comemora seis anos. O destaque desta edição é o cantor Buchecha, que relembra clássicos do tempo em que fazia dupla com Claudinho, caso de ‘Fico Assim Sem Você’. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (19), 19h. R$ 100 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Olympic

A banda de Samuel Fraga, Marcelle Equivocada e Fabiano Boldo faz uma festa-show, convidando para discotecar nomes como Filipe Catto, Pélico, Kiko Dinucci e Roberta Martinelli (apresentadora da Rádio Eldorado e colunista do Caderno 2). Anelis Assumpção, Juçara Marçal, Guilherme Held e Tulipa Ruiz estarão no palco com o grupo. Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. 5ª (24), 22h. R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rio Sunset

A festa comemora seus cinco anos com os DJs Breno Rocha, Beto Ribeiro e outros. Pop e funk fazem o som da balada, que conta com pocket show do cantor carioca Rodrigo Lampreia. Av. Professor Alcebíades Delamare, 227, Cidade Jardim. Sáb. (19), 15h. R$ 320/R$ 520. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Skol Beats Tower

O projeto reúne várias festas, cada uma num andar distinto de um prédio. De hoje (18) a sábado (19), Green Valley, Nas Internas, Secreto e Audio ocupam o espaço. Entre 5ª (24) e 26/8, baladas como a Alberta #3 e uma extensão do Coala Festival estão entre as atrações. Av. Jaguaré, 1.485, Jaguaré. Hoje (18), sáb. (19), 5ª (24), 25 e 26/8, 23h. R$ 60/R$ 480. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Sirigaita

Criada há quase cinco anos, a festa faz sua última edição, com vários DJS tocando rock, soul e brasilidades. Há também exposição de fotos de Lucas Kappaz e aplicação de flash tattoo. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Hoje (18), 23h. R$ 20/R$ 25. Cc: todos. Cd: todos.

SuperUltra

Sucesso entre o público LGBT, a festa Ultralions comemora seus sete anos. O line-up tem DJs como Boss In Drama e Fernando Moreno. A noite também conta com show do duo de música eletrônica No Porn. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (19), 23h30. R$ 40/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.