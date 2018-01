Cinco baladas para esta semana

Skol Beats Tower

De 5ª (17) a 19/8 e de 24/8 a 26/8, o projeto reúne várias baladas – entre elas, D.Edge e Alberta #3 – em quatro andares distintos de um edifício cujo endereço é mantido em segredo. O local será divulgado na véspera da primeira festa, pelas redes sociais (bit.ly/skbeat). R$ 60 (1 dia)/R$ 320 (6 dias).Vendas pelo site: www.ingresse.com

Beleza Rara

Com samba e MPB, a festa recebe a Banda Eva e a Timbalada, com participação especial de Carlinhos Brown. Ga Salvia e Gui Reif discotecam. Bosque do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33. Sáb. (12), 16h. R$ 120 (3º lote). Vendas pelo site: www.ingresse.com

Lua Vai

O bloco carnavalesco faz festa para arrecadar fundos. Axé, samba e pagode são tocados pelos DJs da balada Pardieiro. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (12), 23h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu Cupido É Gari

A festa destaca músicas da atual cena sertaneja, sem deixar o pop de lado. A drag queen Filippa Chiquitita se apresenta. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (11), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Talco Bells

Funk e soul são os sons da festa, que tem como convidado o DJ Marky. Cine Joia (1.300 lug.).

Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (12), 23h59. R$ 20/R$ 35. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.