Monobloco faz festa junina; confira outras baladas para o fim de semana

Foto: Rafael Hansen

Arraiá do Monobloco

Os cariocas do Monobloco fazem a edição paulistana do projeto Arraiá do Monobloco. Na festa, músicas como ‘Taj Mahal’, de Jorge Ben Jor, viram forró e xote. A banda Circuladô de Fulô também se apresenta e Rodrigo Mantega discoteca. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (15), 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos

#PutaFarra

O trio de DJs Make U Sweat lidera a festa de música eletrônica. Bê Biaggi e Sarah Stenzel também estão no line-up. Estádio do Canindé. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Hoje (14), 23h.

R$ 90/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Calefação Tropicaos

A casa convida a Fatiado Discos, loja e bar do Sumaré, para uma noite de brasilidades com os DJs Alan Feres, Pita Uchôa e Tata Ogan – que toca apenas discos de vinil. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (15), 23h30. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br.

Grande Arraial Julino

Com baile e culinária típica, a festa apresenta shows ao vivo dos grupos Dois Dobrado e Trio Concreto, que tocam forró e repertório de Luiz Gonzaga. Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Hoje (14), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Primavera, Te Amo

Reggaeton e MPB são alguns dos ritmos tocados pelos DJs da festa. David Carneiro e DJ Nuts estão entre os nomes que discotecam. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (15), 23h. R$ 20/R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Q Beleza e Ô Milla

As duas festas se juntam para colocar na pista brasilidades e clássicos da música baiana dos anos 1980 e 1990 – como Daniela Mercury, Tim Maia, Jorge Ben Jor e outros artistas. O cantor Jotappe, do Quarteto São Jorge, também se apresenta. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (15), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.livepass.com.br