Confira cinco baladas para o fim de semana

Campari Red Experience

Abrindo o Salão dos Arcos, no subsolo do Teatro Municipal, o projeto privilegia performances. Integrantes do coletivo Iscream e outros artistas ocupam o espaço. Sábado (6), o Duo Portinari é a atração musical. Na 5ª (11), é a vez do DJ Matheus Leston e Richard. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. Sáb. (6) e 5ª (11), 20h30. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/camparir).

Foto: DGTL

DGTL

Depois de edições em Amsterdã e Barcelona, o festival eletrônico vem ao Brasil pela primeira vez. Nas três pistas, se apresentam DJs como Apparat. Fábrica DGTL (6.00 lug.). R. Jussara, 1.273, Barueri. Sáb. (6), 20h. R$ 120/R$ 300. Vendas pelo site: bit.ly/DGTLSãoPaulo_tickets

Doritos Mystery Shop

A loja pop-up faz sua balada em parceria com as melhores festas da cidade. A festa GBDG + RRR ocupa o espaço no sábado (6) e o coletivo de produção audiovisual Mike Air All Night Long, no domingo (7). Cartel 011. R. Artur de Azevedo, 517, Pinheiros. 6ª, 16h/22h; sáb.,16h/0h; dom., 13h/20h. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/doribala). Até 28/5.

Festival Órbita

Com DJs, exposições, performances e shows de Mc Linn da Quebrada, a festa faz sua primeira edição do ano. Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Pompeia, 3873-6696. Dom. (7), 16h. R$ 10/R$ 15. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Pacha

Vem de Ibiza a festa de techno, deep house, electro e progressive house. O DJ espanhol Taao Kross

é quem lidera o line-up. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (5), 22h (abertura). R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.