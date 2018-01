Festa Odara é uma das opções de balada para a semana

Foto: Carol Mendonça

Cinquenta anos depois do estouro da Tropicália, a festa Odara comemora o legado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros artistas do movimento musical. DJs e a Banda Odara relembram clássicos como ‘Alegria, Alegria’ e ‘Domingo no Parque’. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6ª (12), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Confira outras festas:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Balaia

Funk, sertanejo e outros ritmos populares se misturam na festa. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (13), 23h59. R$ 35/R$ 70. Cc.: D, M e V.

Cd.: todos.

Campari Red Experience

Abrindo o Salão dos Arcos, no subsolo do Teatro Municipal, o projeto que chega à sua última semana privilegia performances. Integrantes do coletivo Iscream e outros artistas ocupam o espaço, que também conta com música, indo do clássico aos sons eletrônicos. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. 6ª (12), 23h; sáb. (13), 3ª (16) e 5ª (18), 20h30. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/camparir)

O Canto Dessa Cidade

Com foco em música brasileira, a festa toca sucessos dançantes. Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Dom. (14), 18h. Grátis (mediante confirmação de presença no Facebook do evento: bit.ly/cancida).

Nas Internas

Criada há cinco anos no Rio de Janeiro, a festa desembarca pela primeira vez em São Paulo tocando pop, funk e outros estilos. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1253, Mooca. 6ª (12), 22h. R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Santo Forte

Especializada em música brasileira, a festa comandada por Tutu Moraes toca sambas clássicos e balanços em geral. Estúdio (1.000 lug.). Av. Pedroso de Moraes, 1.036, 3085-8398. Sáb. (13), 23h55. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Sven Väth

Considerado um dos melhores DJs do mundo, o alemão que vai do trance ao tecno participa de festa com a compatriota Vaal e o duo Tale Of Us, de Berlim. Villa-Lobos Warehouse (3.500 lug.). Av. Jaguaré, 1.487, Jaguaré. 6ª (12), 23h. R$ 160 (1º lote). Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Toilette

Felipe Venancio e Eduardo Corelli tocam house music e os derivados do estilo. Club Jerome (250 lug.). R. Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. 4ª (17), 22h. R$ 50/R$ 90. Cc.: todos.

Cd.: todos.