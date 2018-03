Quatro dicas de balada para o fim de semana

CoverGirl

Comandada pela drag queen Divina Raio-Laser, a festa tem concurso de dublagem inspirado no reality show ‘RuPaul’s Drag Race’. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6ª (10), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saideira de Carnaval

A festa traz a banda Fica Comigo e o bloco carioca Orquestra Voadora. Há também food park e discotecagem. Memorial da América Latina. Praça Cívica. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823.4600. Sáb. (11), 14h/22h. R$ 80. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Desfile do bloco Tarado Ni Você no carnaval deste ano, no centro de São Paulo

Tarado na Lua de Mel

Os blocos Casa Comigo e Tarado Ni Você se encontram em festa conjunta. Fabriqueta do Brás.

R. Monsenhor Andrade, 658. Sáb. (11), 15h/23h. R$ 25/R$ 40. Vendas pelo site: www.

eventbrite.com.br

The Art Of Heineken

O projeto chega ao fim neste domingo (12). Nele, o 8º andar do MAC é ocupado por instalações de artistas que contam a história da cervejaria (6ª e sáb., 10h/18h; dom., 11h/19h; R$ 45). A programação também conta com festas. No sábado (11) e no domingo (12), as bandas Peter Bjorn and John, da Suécia, e Parquet Courts, dos Estados Unidos, se apresentam. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Sáb. (11) e dom. (12), 19h. R$ 150/R$ 180. (inclui visita às instalações). Vendas pelo site: www.theartofheineken.com.br