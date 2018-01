Balada para pais e filhos é uma das dicas do Bora.aí

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Na balada

A Mãetinê é comandada pela DJ Paula Mar e, lá, mamães, papais, grávidas, pequeninos e agregados curtem um som gostoso e aconchegante. Com o quintal forrado com tapete de EVA, trocadores próximos à pista e micro-ondas para esquentar mamadeiras e papinhas, a balada convoca famílias com bebês a ocuparem os espaços alternativos da cidade.

O evento ocorre mensalmente e a próxima edição celebra os festejos juninos, com muita música brasileira rodando no toca-discos. Quem desejar entrar no clima pode levar as crianças e os bebês fantasiados.

Para participar, envie seu nome para o e-mail alinhavarcriatividade@gmail.com até a meia-noite de sábado (25) e aguarde a confirmação. Livre. Casa Brasilias. R. Amália de Noronha, 256, Pinheiros, 2825-9705. Dom. (26), 16h/20h. Grátis (crianças)/R$ 10 (adulto).

Clássico do bem

Com renda revertida para o tratamento de crianças com câncer, a série TUCCA Aprendiz de Maestro apresenta música erudita para os pequenos. No espetáculo ‘O Carnaval do Sr. Noé’, eles vão aprender e se divertir com a história da Arca de Noé. Livre. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (25), 11h. R$ 70 /R$ 80.

Rapunzel

Com música ao vivo, a Cia. Furunfunfum mostra o clássico no Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Pinheiros, 3065-4333. Sáb. (25), 15h. Grátis.