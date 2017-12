Cinco dicas de balada para esta semana

Baile Já Deu o Que Tinha Que Dar

Seis DJs tocam hits atemporais de todos os estilos e décadas. Um tarólogo estará à disposição para fazer previsões. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (7), 23h30. R$ 20/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Foto: Nina Quintana

Baile da Preta

Preta Gil (foto acima) comanda sua festa destacando a recém-lançada faixa ‘Eu Quero e Você Quer’. A festa ainda tem a presença dos DJs Fernando Moreno, Leandro Pardí e Zé Pedro. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (13), 23h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Glow In The Dark

Com muita luz negra e néon, a festa toca o som de Arctic Monkeys, Tame Impala, Kaiser Chiefs e outros nomes do indie rock. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (8), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

La Latina

Nesta primeira edição, o festival que celebra a cultura latino-americana tem DJs, chefs, exposição fotográfica e shows das bandas Nomade Orquestra, Batanga&Cia e El Cartel Cumbia. Teatro Mars (800 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (8), 22h. R$ 20/R$ 120. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Mark Farina

Inventor do mushroom jazz, o DJ americano é a atração principal da festa Turbulência. PanAm Club (350 lug.). Maksoud Plaza. Al. Campinas, 150, Bela Vista, 3111-6330. Hoje (7), 23h59. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br