Bailes, shows e festas também animam o carnaval em São Paulo

Foto: André Conti/Divulgação

O Sesc Vila Mariana abre programação dedicada à Tropicália com Tom Zé (foto acima) cantando sucessos e marchinhas, hoje (24) e sábado (25), às 21h (R$ 12/R$ 40). E tem shows gratuitos: sábado (25) e 2ª (27), com a Banda Odara; domingo (26) e 3ª (28), com o bloco Tarado Ni Você – sempre às 15h. R. Pelotas, 141, 5080-3000.

Foto: Ivan Silva/Divulgação

Xênia França, Paulo Neto e Verônica Ferriani (foto acima) interpretam, no projeto Muitos Carnavais, canções carnavalescas compostas por Caetano Veloso. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (26) e 3ª (28), 17h. Grátis

No Sesc Interlagos, o Baile do Simonal, com Max de Castro e Simoninha, é atração de sábado (25). O Terno toca músicas de Arnaldo Baptista no domingo (26). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. Grátis

O Vale do Anhangabaú recebe, neste domingo (26), às 19h, Os Paralamas do Sucesso e a Orquestra Brasileirade Música Jamaicana. Grátis.

No Largo da Batata, Tulipa Ruiz faz baile neste sábado (25). O Bixiga 70 se apresenta no domingo (26) e, com Elza Soares, na 2ª (27). Todos às 19h. Grátis.

Baile de Carnaval do Bar Brahma

Em uma das esquinas mais famosas de São Paulo, o bar faz seu baile de carnaval com a cantora Bia Goes interpretando marchinhas clássicas como ‘Abre Alas’. Av. São João, 677, República, 2039-1250. Dom. (26), 21h (abertura). R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Gustavo Tamashiro/Divulgação

Baile de Carnaval do Cine Joia

A Banda Baile da Massa Real toca o melhor da música baiana. DJs como Lia Macedo (Pilantragi), Nathalia Takenobu (Unidos do Agrada Gregos) e Leandro Pardí (Pardieiro) também animam a festa. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (24), 23h. R$ 30 (1º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

CarnaValesca

Valesca Popozuda canta ‘Beijinho no Ombro’ e outros hits. Herbet Tonn, Carlos Fell e o projeto Ratchet discotecam. Blue Space (1.500 lug.). R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 2ª (27), 23h. R$ 35/R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnaval Latino

Cumbia, merengue e samba estão entre os estilos que os DJs Flávia Durante, Pancho Valdez, Montoya e Will Robson tocam na festa. Mirante 9 de Julho (350 lug.). R. Carlos Comenale, s/nº, 3111-6342. 2ª (27), 15h/21h. Grátis.

A Espetacular Charanga do França

A banda liderada por Thiago França faz seu carnaval de salão com participação de Mauricio Pereira. Casa de Francisca (120 lug.) Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (24), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ilú Oba de Min

Bloco que sai pelas ruas de São Paulo desde 2005, o Ilú Obá de Min é formado apenas por mulheres e se tornou um dos mais esperados do carnaval da cidade. Elas fazem uma apresentação especial. Casa de Francisca (120 lug.) Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (25), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jegue Elétrico

Tendo como convidados Chico César e Paula Lima, o bloco criado pelo músico, compositor e produtor Emerson Boy interpreta marchinhas autorais inspiradas em anedotas do cotidiano. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25) e dom. (26), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Love Fest

O festival LGBT tem shows de Mc Linn da Quebrada, Pepê e Neném, desfiles de blocos, exibição de curtas e ‘gaymada’, uma queimada gay. Pça. da República, Centro. 2ª (27), 12h/20h. Grátis.

Mauricio Pereira e Turbilhão de Ritmo

O compositor e o grupo se juntam para interpretar marchinhas clássicas do carnaval brasileiro. Casa de Francisca (120 lug.) Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Dom. (26), 15h. R$ 44 (grátis para crianças de até 8 anos e idosos acima de 80 anos; sujeito a disponibilidade). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Noites Trabalho Sujo

A festa faz seu baile de carnaval à fantasia, com Alexandre Matias, Danilo Cabral e Luiz Pattoli recebendo DJs convidados. Trackers (250 lug.). R. Dom José de Barros, 337, República. 3ª (28), 23h45. R$ 25/R$ 35 (só com nome na lista pelo e-mail: noitestrabalhosujo@ gmail.com).