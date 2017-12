Bailes de carnaval infantil ocupam espaços da cidade no fim de semana

Banda do Bloquinho faz festa em praça no Aclimação. Foto: Dudu Fernandes/divulgação

O clima de carnaval ainda não acabou na cidade. Neste fim de semana, festas infantis ocupam parques, praças e outros espaços de São Paulo.

No sábado (13), a Banda do Bloquinho faz seu bailinho carnavalesco na Praça Rosa Alves da Silva, no Aclimação, a partir das 9h. Além do show, a folia terá atividades recreativas comandadas pela Oficina Toka.

Também no sábado, a Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim, organiza a matinê Bloquinho da Cidade. Na programação, apresentações com a Banda Arlequim e a atriz Paula Flaibann, além de desfile de fantasias e brincadeiras.

Já no domingo (14), a Prefeitura organiza seu Bailinho de Carnaval, no Parque Mário Covas, na Paulista. A programação é ampla e reúne shows, oficinas e brincadeiras. Entre as atrações, há apresentações da Banda Paralela, Trupe Pé de Histórias e Grupo Triii. A Casa do Brincar também estará presente com atividades.

Na zona oeste, a tarde de domingo também será carnavalesca no Espaço de Leitura, no Parque da Água Branca. A programação traz a banda Chiquita Margarida, com seu baile de marchinhas, às 15h.

ONDE: Praça Rosa Alves da Silva, s/nº, Aclimação. QUANDO: Sáb. (13), 9h/13h. QUANTO: Grátis. Inf.: www.fb.com/bloquinhodaalegria

ONDE: Casa Bossa. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3492-2530. QUANDO: Sáb. (13), 15h/20h. QUANTO: Adulto: R$ 25. Criança: R$ 50 (até 2 anos, grátis).

ONDE: Parque Mário Covas. Av. Paulista, 1.853, metrô Consolação, 3289-2160. QUANDO: Dom. (14), 10h/17h. QUANTO: Grátis.

ONDE: Espaço de Leitura. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. QUANDO: Dom. (14), 9h/18h. QUANTO: Grátis.