Festa homenageia David Bowie; confira outras dicas de bares e balada

Foto: Baile do Bowie/Divulgação

O Baile do Bowie celebra os 70 anos do nascimento de David Bowie, cujo legado inspirou a festa. Além de discotecagem, há performance especial de Ikaro Kadoshi. Quem estiver com visual inspirado no artista britânico concorre a prêmios. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (7), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Calefação Tropicaos

Brasilidades são tocadas pelos DJs direto de discos de vinil, em meio a intervenções artísticas. Fatiado Discos e Cervejas Especiais. Av. Prof. Alfonso Bovero, 382, Sumaré, 2893-7820. Dom. (8), 15h. Grátis.

Armazém Veloso

O cardápio é praticamente o mesmo do Veloso, com as famosas coxinhas (R$ 30, 6 unid.) e as caipirinhas ‘by Souza’ (a partir de R$ 19, com cachaça). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/ 0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 10.

Chopp Escuro

No local, são servidos quase dois mil litros de chope por mês (R$ 8,50, claro; R$ 9,80, black, da Brahma). A casquinha de siri acompanha bem a bebida (R$ 13,90). Para os mais famintos, a pedida é o filé à parmegiana com arroz e fritas (R$ 84,90, para dois). R. Marquês de Itu, 252, V. Buarque, 3221-0872. 11h30/1h30 (6ª e sáb., até 2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo, pizza, bacalhau ou quatro queijos (R$ 32,90, 9 unid.) e do bolinho de mandioca com carne-seca (R$ 27,90, 10 unid.). O local serve chope Brahma (R$ 7,90, claro) e caipirinha de saquê (R$ 21,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Legítimo

O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 46,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 28,90, 8 unid.). O chope Brahma custa R$ 7,99 (claro) e R$ 8,99 (black). R. Luís Góis, 1728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; 2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv.:

R$ 15.

Ton Ton

Paredes de madeira, pouca luz e um longo balcão criam a atmosfera do lugar. Prove o drinque ‘Pandora’, feito com vodca citron, licor de canela, soda e groselha (R$ 24). Para petiscar, vá de filé aos quatro queijos (R$ 44) enquanto escuta bandas de jazz, soul, pop rock e disco. Al. Pamaris, 55, Moema, 3804-0856. 19h30/últ. cliente (fecha 2ª). Couv. art.: R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.