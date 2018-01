Baby do Brasil lança DVD

Ao voltar a cantar seu repertório ‘secular’ no show ‘Baby Sucessos’, que estreou em 2012 no Rio, Baby do Brasil satisfez os desejos de quem esperava vê-la interpretando as pérolas pop que lançou entre os anos 1970 e 1980.

Baby do Brasil e Pedro Baby

O espetáculo chega agora ao CD ao vivo e DVD ‘Baby Sucessos – A Menina Ainda Dança’, que a cantora lança em show hoje. Com uma banda liderada por seu filho, o guitarrista Pedro Baby, ela se reconecta com o passado glorioso, no qual já saudava o amor, a espiritualidade e a natureza, bem antes de se tornar ‘popstora’. Nesta proposta, se encaixam os hits ‘Sem Pecado e Sem Juízo’, ‘Cósmica’ e ‘Todo Dia Era Dia de Índio’. Há ainda músicas dos Novos Baianos – ‘Tinindo Trincando’ e ‘A Menina Dança’.

ONDE: HSBC Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. QUANDO: Hoje (29), 22h. QUANTO: R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.