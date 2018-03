Na nova animação da DreamWorks, Cada um na Sua Casa, a Terra é invadida por extraterrestres da raça Boov. Um desses alienígenas, o atrapalhado Oh, é banido do grupo e conhece a menina Tip, com quem começa uma amizade e passa por várias aventuras. O longa é dirigido por Tim Johnson, de ‘Formiguinhaz’ e ‘Os Sem-Floresta’.

