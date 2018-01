Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Depois de muita expectativa, a ciclovia da Avenida Paulista será inaugurada neste domingo (28).

Pelas redes sociais, ciclistas organizam uma grande comemoração, com concentração na Praça do Ciclista, a partir de 8h. Leve sua magrela, patins ou skate e aproveite que a via será interditada pela CET, das 10h às 17h.

Av. Paulista, altura do nº 2.494. Dom. (28), 8h. Grátis.