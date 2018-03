Avenida Café Bistrô, na Mooca, é a nova casa do chef Ivo Lopes

Inaugurado em julho, o Avenida Café Bistrô fica em um trecho movimentado da Mooca – que tem se tornado um bairro cada vez mais atrativo por sua oferta gastronômica. Quem comanda a cozinha é o chef pernambucano Ivo Lopes, que tem como sócia Cida Costa, responsável pela administração.

A dupla se conheceu nos bastidores do restaurante Due Cuochi e se reencontrou depois da participação de Lopes no reality ‘MasterChef Profissionais’, em 2016. O chef, aliás, reproduz na casa alguns pratos que fez na TV, como o ‘Surf and Turf’ (R$ 79), polvo ao molho de cerveja preta, magret de canard e legumes crocantes.

De inspiração franco-italiana, o menu abre com opções como o cassoulet de frutos do mar com toque de capim-limão e curry (R$ 40), que traz camarão, peixe, cogumelos e legumes em um caldo aromático e saboroso – para ser arrematado com os ótimos pães do couvert (focaccia e baguete).

Entre as massas servidas no salão pequeno e despojado, há gnocchi de mandioquinha com camarão, brócolis, tomate e manjericão (R$ 59), e espaguete à carbonara com aspargos e espuma de queijo de cabra (R$ 61).

Das carnes, a macia bochecha bovina ao vinho tinto (R$ 61) merecia melhor acompanhamento que a insossa polenta cremosa. Para os fãs de sobremesa (bem doce), vale o cálice de doce de leite com sorvete de nata e calda de frutas (R$ 20). O almoço executivo sai por R$ 39,90.

ONDE: R. Ibipetuba 52, Mooca, 2373-7213.

QUANDO: 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.