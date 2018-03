Ava Rocha volta a SP com o show ‘Ava Patrya Yndia Yracema’

Ava Rocha

Após uma apresentação consagradora no mês passado em São Paulo, Ava Rocha retorna à cidade com o show baseado no repertório do álbum ‘Ava Patrya Yndia Yracema’ (2015), um dos principais lançamentos do ano. Sua diversidade sonora é levada ao palco de maneira enérgica por Marcos Campello (guitarra), Eduardo Manso (synths e guitarra), Felipe Zenicola (baixo) e Thomas Harres (bateria, percussão e MPB). Ao vivo, a cantora expõe sua personalidade visceral nas interpretações de ‘Você Não Vai Passar’ e ‘Auto das Bacantes’- ambas compostas por Negro Leo. Também transporta para seu universo ‘Iracema’ (Adoniran Barbosa) e ‘Canoa Canoa’ (Nelson Ângelo e Fernando Brant). Renato Vieira

ONDE: Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923.

QUANDO: 3ª (28) e 4ª (29), 22h.

QUANTO: R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.