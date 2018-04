Austríaco Erwin Wurm leva suas obras interativas ao CCBB

Foto: Studio Erwin Wurm/divulgação

Em 1996, o austríaco Erwin Wurm começou a convidar pessoas para interagir de maneira inusitada com objetos aparentemente banais – como enfiar canetas no nariz e nos ouvidos ou equilibrar caixas de suco sobre os pés. Assim, o artista criou ‘One Minute Sculptures’, um de seus trabalhos mais famosos. A série está entre as cerca de 40 obras que Wurm apresenta no CCBB, a partir de 4ª (25).

Desde sua primeira performance do tipo, o artista continua a incitar o público à interação, de formas diferentes. Nesta leva de ‘One Minute Sculptures’, Wurm separa um conjunto de objetos simples, com instruções sobre como o visitante deve participar. “Esse sentimento de participação não é ajudar a fazer a obra, mas ser a própria obra”, explica o curador Marcello Dantas.

Com doses de humor, esses objetos do cotidiano são tema constante em seus outros trabalhos. É o caso, por exemplo, de ‘Fat Convertible (Conversível Gordo)’ e de ‘Fat House (Casa Gorda)’, uma Ferrari e uma casa que parecem estar com sobrepeso. Ou mesmo de alimentos, como pepinos e salsichas, que são representados em esculturas de resina ou bronze.

No dia da inauguração, curador faz um bate-papo aberto ao público, às 15h. Para participar, é necessário retirar senha com uma hora de antecedência.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. QUANDO: Inauguração: 4ª (25), 11h. 9h/21h (fecha 3ª). Até 3/4. QUANTO: Grátis.

Confira outras inaugurações da semana:

Brasil – Israel, Olhares sobre Povos e Costumes

A mostra fotográfica propõe um paralelo entre o Brasil e Israel. De um lado, o trabalho de Agê Barros sobre a sociedade israelense. Do outro, o israelense Tomer Ifrah com registros de brasileiros. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Inauguração: 3ª (24). 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 26/2.

Coletivo Família Febre

O coletivo inaugura o novo espaço Centro Compartilhado de Criação com uma mostra. Estão reunidas 15 obras do grupo formado pelos grafiteiros Nino Grafs, Onino, Pneu e Guina. R. Brig. Galvão, 1.010, Barra Funda, 3392-7485. Inauguração: sáb. (21). 11h/20h (sáb., dom. e fer., somente com agendamento). Grátis. Até 14/3.

Daniel Taveira

O artista ocupa o espaço do Museu de Arte Sacra no metrô Tiradentes com ‘Filhos de Deus’. Nela, Taveira reúne 22 registros de pessoas de diferentes etnias e nacionalidades. Sala MAS Metrô Tiradentes. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-5393. Inauguração: 4ª (25), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 3,80 (bilhete do metrô). Até 26/3.

Márcio Vasconcelos

O fotógrafo tomou como referência a obra ‘Poema Sujo’, de Ferreira Gullar, para produzir as cerca de cem imagens da mostra. A curadoria é de Diógenes Moura. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. Inauguração: 4ª (25), 11h. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (25/1 e sáb., grátis). Até 26/3.

Movimento Constante – Esculturas de Paulo Otávio

O artista reúne 22 esculturas na mostra. As obras partem da figura do círculo, com influências do construtivismo russo e do neoconcretismo brasileiro. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. Inauguração: 4ª (25), 11h (grátis). 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 26/3.

São Paulo Inspira Arte

A mostra lembra o aniversário de São Paulo com obras de 30 artistas – entre eles, Caciporé Torres, Alexandre Urch e Paula Delmanto. Nas criações, diferentes visões sobre a capital. Art Lab Gallery.

R. da Consolação, 3.387, Cerqueira César, 4324-0083. Inauguração: 6ª (20). 11h/19h (fecha dom. e fer.). Grátis. Até 4/3.

Shoko Suzuki

Radicada no Brasil desde 1962, a artista japonesa se dedica à cerâmica oriental. Sua carreira

é lembrada em 23 obras, incluindo criações mais recentes. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Inauguração: 4ª (25), 11h. 9h/21h30 (sáb., 10h/ 21h30; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 28/2.