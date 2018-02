Attimo serve menu para harmonizar com uísque

Foto: Letícia Moreira/divulgação

Até o fim do ano, o Attimo serve menu especial para ser harmonizado com Johnnie Walker Blue Label. A refeição (R$ 190), com uma dose de uísque e água, inclui cabrito assado envolto em pancetta (foto) como prato principal – além de petiscos e entradas. Para sobremesa, musse de chocolate.

Confira o menu completo:

Para começar

Arancini di Riso (bolinhos de arroz recheados com carne e queijo fontina)

Pastéis de carne e de Catupiry

Entrada

Tomate em duas texturas, muçarela de búfala e manjericão (creme de tomate assado ao forno com ervas, servido em uma cama de pesto, tomate cereja marinado em azeite, esferas de muçarela de búfala e folhas de manjericão)

Prato principal

Cabrito assado no Josper envolto com pancetta, batata bolinha e brócolis no alho, acompanhado de arroz branco cozido no molho do próprio assado.

Sobremesa

Musse de chocolate Callebault, esferas de maracujá e calda de frutas vermelhas.

R. Diogo Jácome, 341, V. Nova Conceição, 5054-9999.