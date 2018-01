Foto: Antonio de Lucca/divulgação

Servido pelo chef Francisco Pinheiro, somente aos sábados, no Attimo, o ‘Capretto al Josper’ traz o cabrito envolto em pancetta, depois de preparado no Josper – equipamento que alia grelha e forno. Ele é acompanhado de batata bolinha, brócolis, alho e arroz feito no caldo do cabrito (R$ 160, para dois; foto).

R. Diogo Jácome, 341, V. N. Conceição, 5054-9999.