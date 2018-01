Foto: divulgação

Na próxima 4ª (29), o chef Francisco Pinheiro, do Attimo, divide a cozinha com os chefs convidados Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e Ivan Ralston, do Tuju, para um jantar especial (R$ 225). Entre os pratos do menu, está o peixe dourado com

feijão roxinho, vegetais e cogumelos (foto).

A ideia do jantar é apresentar um pouco da cozinha dos chefs premiados pelo Guia Michelin.

R. Diogo Jácome, 341, V. N. Conceição, 5054-9999.