Atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Andreia Machado/divulgação

Beatles para Crianças

O músico Fabio Freire e o ator Gabriel Manetti comemoram dois anos do Beatles para Crianças com seu primeiro disco. O show de estreia do álbum faz longa temporada no Teatro Morumbi Shopping. 70 min. Rec. da produção: livre. Av. Roque Petroni Junior, 1.089, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. Estreia sáb. (13). R$ 60. Por tempo indeterminado.

Clake

O espetáculo do Circo Amarillo traz a dupla Marcelo Lujan e Pablo Bordio, com música e números clássicos de palhaço. A direção é de Domingos Montagner. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (14), 16h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ventríloucuras no Tempo

O espetáculo circense traz o humorista Yakko Sideratos e seu parceiro, o boneco Petráki. Eles apresentam um show interativo com números de mágica e hipnose. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, Santana, 2224-2424. Sáb., 16h. A partir de sáb. (13).

Histórias Contadas com as Mãos: Lobisomem e Outros Contos do Folclore

Na contação de histórias, o Grupo Mãos de Fada narra as lendas brasileiras em português e em Libras. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (14), 14h. Grátis.

Ninhos

O espetáculo da Balangadança Cia. apresenta a dança contemporânea para crianças. O grupo usa imagens, poesias, brincadeiras e movimentos inspirados em animais. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb., 16h30. A partir de sáb. (13). Grátis. Até 3/9.

Poetas da Cor

A Cia. Druw mergulha na obra de artistas plásticos como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (13), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Fim de Semana em Família

O grupo As Meninas do Conto comanda as atividades da edição deste fim de semana. Às 14h, há a oficina ‘Histórias e Brincadeiras Cantadas’. Mais tarde, às 16h, contação de histórias. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Sáb. (13) e dom. (14), 13h30/17h. Grátis.