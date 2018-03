Atrações especiais de Páscoa e outras atividades infantis para o fim de semana

Caça aos Ovos

A atividade reúne pistas para a busca dos ovos de chocolate espalhados por um bosque, além de uma contação de histórias conduzida pelo Coelhinho da Páscoa (foto). Cada sessão dura cerca de 40 minutos e tem capacidade para até 50 crianças entre 3 e 10 anos – uma senha será distribuída por ordem de chegada. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3068-2000. 6ª (30) e sáb. (31), 10h/17h. Grátis.

Espaço Kids

O local organiza uma oficina de Páscoa, que ensina as crianças a confeccionarem objetos inspirados no filme ‘Pedro Coelho’, como orelhinhas, copos para ovos de chocolate e balões. 3 a 12 anos. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb. (31), 12h/20h; dom. (1º), 14h/20h. Grátis.

Vila de Páscoa

Com três estações que imitam cenários de vilas germânicas, a atividade tem pintura facial e uma oficina de ovos de colher, que podem ser recheados com ingredientes como paçoca e bicho-de-pé – as inscrições devem ser feitas no local e a atividade dura 30 minutos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. 6ª (30) e dom. (1º), 13h/20h; sáb. (31), 13h30/20h30. Grátis.

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda do Circo dos Sonhos, o espetáculo tem performances de ilusionismo, música e dança, encenadas por personagens como Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly. 90 min. Livre. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 2076-0087. Sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h; 3ª, 20h. R$ 30/R$ 50. Até 22/4.

Cabaré da Trupe Dunavô

A Trupe Dunavô inicia mostra de seu repertório para comemorar os oito anos do grupo. O espetáculo é um show de variedades com apresentações de palhaçaria, música, mágica e malabares. 55 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (1º), 16h. Grátis.

Carlos Felipe em Apuros

A apresentação do Grupo Namakaca abre a mostra do grupo, que apresenta seu repertório até 1º/5. Na história, Carlos Felipe é um homem elegante com a vida aparentemente equilibrada, mas cheia de pequenos problemas – representados a partir de técnicas de equilibrismo e malabarismo para a plateia. 50 min. Livre. Circo do Beco. R. Belmiro Braga, 31, V. Madalena, 97370-9938. 2ª (2), 21h. Grátis.

MUSEU

Museu Catavento

Mix de museu e passeio científico, ele tem cerca de 250 atrações. Uma das mais recentes instalações é o Mundo das Abelhas, dividido em três estações que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos. Para celebrar os nove anos da instituição, ‘Desenhando o Catavento’ exibe, até 22/4, desenhos inspirados nos espaços do museu, feitos por artistas urbanos e amadores. Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6.

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência cultural interativa para as crianças. Inaugurada recentemente, a exposição interativa ‘Mergulho com Monet’, da artista plástica Coca Rodriguez Coelho, é uma instalação feita com tecidos, silicone e espumas inspirada na ‘Nymphèas’, série de pinturas do artista – a atração ficará aberta até março de 2019. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 3ª a dom., 10h/13h e 14h/17h (6ª, sáb. e dom., 10h/17h; fecha 2ª). R$ 50/R$ 80.

MÚSICA

Beatles para Crianças 2 – A Bagunça Continua

A apresentação conta com sucessos do quarteto de Liverpool, como ‘Sargent Peppers’, ‘She Loves You’ e ‘Octopus Garden’, embalados por vídeos, histórias e animações ao vivo. Banjo, gaita e sanfona são alguns dos instrumentos musicais usados pela banda. 70 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 60. Até 29/4.

Crianceiras

Na nova versão do musical, que traz poesias do gaúcho Mario Quintana, o intérprete Márcio de Camillo vê sua cidade invadida por enormes edifícios, até que outros três músicos chegam trazendo a primavera. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. e fer., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

O Dinossauro e o Dragão

A dupla Badulaque apresenta novo disco, com canções que mesclam violão elétrico, percussão, sons corporais e sapateado. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 7/4.

Num Passe de Música

Do Grupo Fundo Falso, o espetáculo conta com números de mágica e ilusionismo de Ricardo Malerbi e canções executadas por Flavio Tris, que usa instrumentos como o violão e o harmônio. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 29/4.

PARQUES

Cidade das Abelhas

Entre as atrações, há um circuito de obstáculos para crianças pequenas, além de tobogãs e o espaço com réplicas gigantes de dinossauros. Neste fim de semana, o evento ‘Páscoa Doce’ terá a presença de apicultores, que conduzem bate-papos com os visitantes e explicam a vida dos insetos no local. Estr. da Ressaca, km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25 (até 3 anos, grátis).

TEATRO

O Bebê que Não Dormia e Trocava a Noite pelo Dia

A comédia musical tem texto e direção de Veridiana Toledo e narra os dilemas enfrentados por pais de primeira viagem. Nela, um casal se envolve em uma aventura para regular o sono de seu bebê e acredita que apenas o fuso horário poderá ajudá-los a ganhar algumas horas de sono. 60 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. (31) e dom. (1º), 16h. R$ 50.

Circo Secreto

O teatro de bonecos da Cia. Mevitevendo acompanha duas cabeças gigantes, que vivem diversos personagens e se divertem em um universo fantástico. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 22/4.

Cora, Doce Poesia

Do Núcleo Caboclinhas, o espetáculo apresenta de forma lúdica a vida e a obra da poeta Cora Coralina, misturando música, dramaturgia e poesia. 55 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. A partir de dom. (1º). Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 22/4.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 15/4.

DesPrincesa

Lila tem 7 anos e é convocada pela avó a arrumar o quarto. Dentro do armário, ela encontra um dinossauro inflável, que será seu companheiro em uma série de aventuras. Dir. Vera Lamy. Livre. 55 min. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 8/4.

Flicts

Baseada no livro infantil de Ziraldo, a peça aborda a importância de respeitar as diferenças a partir das dificuldades da cor Flicts, que não existe no arco-íris ou em qualquer outro lugar e segue uma jornada para descobrir mais sobre si mesma. 60 min. 4 anos. Teatro Paulo Eiró (418 lug.). R. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 2365-5604. Sáb. (31) e dom. (1º), 16h. R$ 16.

A Minicostureira

Em cartaz nos Sesc Santana e Consolação, a peça dirigida pelas irmãs Débora e Cynthia Falabella acompanha uma jovem tecelã, que embarca em uma jornada de autoconhecimento. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$17 (até 12 anos, grátis). Até 7/4.

Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (1º), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Operetinha do Sapato Falador

Com música ao vivo, a peça da Cia. D’Alma, conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Dom., 15h. R$ 30. Até 29/4.

O Príncipe que Não Sabia de Nada

O musical infantil com texto de Atilio Bari e direção de Alan Pires aborda temas como preconceito e educação. Na história, um rei está prestes a ganhar um herdeiro que, segundo o mago, nunca saberá ler. Desesperado, ele entrega o bebê a um velho sapateiro. Mais tarde, seu arrependimento provoca consequências inusitadas e prejudica todo o povoado. 55 min. Livre. Teatro Gil Vicente (99 lug.). Av. Rudge, 315, Barra Funda, 98505-4224. Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 40. Até 12/5.