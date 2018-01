Atrações culturais para aproveitar o clima natalino na cidade

Foto: Paróquia São Luís Gonzaga/divulgação

Natal Iluminado

A Paróquia São Luís Gonzaga (foto) monta seu ‘Auto de Natal’ a partir deste fim de semana. O espetáculo deste ano terá projeções especiais e coreografias. Av. Paulista, 2.378. 3ª (20), 20h e 21h; 4ª (21) e 5ª (22), 19h, 20h e 21h. Grátis.

Coro da Osesp

O coro encerra sua temporada natalina no Masp. Sob regência de Marcos Thadeu, o concerto será em diálogo com uma pintura de Bartolomeo Passante, e os comentários serão de André Tavares Pereira. Auditório do Masp. Av. Paulista, 1.578. 3ª (20), 20h. R$ 50.

Árvore de Luz

A partir da noite de domingo (18), o topo do Edifício Ansanah, na Paulista, ficará mais iluminado. Concebido por Marcello Dantas, o projeto cria uma árvore de Natal apenas com canhões de luz. A intensidade da luz aumenta com o número de mensagens com #ÁrvoredeLuzBB nas redes sociais. Ed. Ansarah. Av. Paulista, 2.163, metrô Consolação. 19h30/3h30. Grátis. Até 9/1/2017.

Festival de Presépios

A exposição reúne mais de 50 presépios. Neles, estão tradições natalinas de diferentes países latinos, como Peru, México e Brasil. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 8/1/2017.

Natal Mágico

O musical de Billy Bond voltou repaginado neste ano. Na montagem, há super-heróis, gnomos e até uma cena em homenagem ao filme ‘Cantando na Chuva’. 100 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Pompeia, 3670-4141. 3ª (20) e 5ª (22), 20h; 4ª (21) e 23/12, 16h. R$ 50/R$ 150.

Seresta de Sexta: Trovadores Urbanos

No projeto Seresta de Sexta, os Trovadores Urbanos se vestem de Papai Noel. Da sacada decorada de sua sede, eles apresentam um repertório natalino e brasileiro, além de coreografias divertidas. Rec. da produção: livre. Casa dos Trovadores. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h/21h30. Grátis. Até 23/12.