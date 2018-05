Assédio em foco: ‘Chega de Fiu Fiu’ ganha exibição especial no CineSesc

Com direção de Amanda Kamanchek e Fernanda Frazão, Chega de Fiu Fiu ganha projeção no CineSesc (R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500), na 4ª (23), às 21h. A entrada é gratuita – mas é preciso retirar ingresso com uma hora de antecedência. Após a sessão, as diretoras participam de um debate sobre a produção.

Enredo do documentário

Uma trans que enfrenta o preconceito e a discriminação no Distrito Federal. Uma negra, abusada por um parente na infância, que habita a periferia de Salvador. Uma professora de história que circula pelos espaços mais privilegiados de São Paulo. As origens e o status social das personagens do filme podem até ser diferentes, mas uma coisa, infelizmente, as une: assim como todas as mulheres brasileiras, elas precisam lidar com o assédio diário de homens nas ruas.

O documentário, que integra a campanha homônima criada em 2014 pela organização Think Olga, discute justamente o tema, apresentando-o por distintos pontos de vista. Uma coisa, porém, é fato: o assédio faz parte do dia a dia das mulheres e pode ser interpretado como uma prática cultural deletéria que implica várias questões. E uma delas é a restrição do direito ao espaço público. Afinal, que mulher nunca teve medo de passar por uma rua escura demais ou sair sozinha para se divertir? Será que há diferença entre cantada e assédio?

Tentando responder a essas e outras perguntas, as diretoras contextualizam as origens das cidades, a ocultação da participação feminina no movimento proletário e o início do discurso feminista no País. Temas como a sensualização e a estigmatização da mulher negra ganham tratamento especial. Mas não só isso.

Para criar uma espécie de ferramenta de conscientização, Amanda Kamanchek e Fernanda Frazão colocam, também, os homens no centro da discussão. As histórias pessoais das entrevistadas são intercaladas por um grupo de homens que debate aspectos apresentados ao longo da narrativa. A desmistificação do agressor, tido muitas vezes como uma pessoa doente e fora do círculo social de todos nós, é outro ponto alto do documentário, que chega ao circuito comercial nesta semana.

Além de mostrar a realidade enfrentada pelas mulheres cotidianamente, o filme, muito bem produzido e que também fornece números e informações sobre a violência e o feminicídio no Brasil, eleva o debate a outro patamar. É indispensável para entendermos e transformarmos este cruel panorama.