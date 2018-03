Show com cantoras interpretando Wando é um dos destaques da semana

Com ‘Moça’, ‘Eu Já Tirei a Tua Roupa’ e ‘Fogo e Paixão’, Wando declarou seu amor às mulheres. Elas agora retribuem o gesto no show As Mulheres de Wando. Cantoras de estilos distintos, Karina Buhr (foto acima), Aline Calixto, Letícia Novaes, Assucena Assucena e Raquel Virginia (as duas últimas do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira) interpretam suas canções maliciosas, que marcaram o inconsciente popular.

Mais importante do que os sucessos é o resgate da fase inicial da carreira do artista, em que ele enveredou pelo samba. A música mais conhecida desde período é ‘O Importante É Ser Fevereiro’, parceria com Nilo Amaro gravada pelo cantor Jair Rodrigues há 45 anos. A direção musical do show é de Xuxa Levy, que também pilota piano e rhodes.

ONDE: Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. QUANDO: Dom. (31), 13h30. QUANTO: Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seguir, os shows que ocorrem em São Paulo entre os dias 29/7 a 4/8:

SEXTA-FEIRA (29/7)

Academia da Berlinda

Com 12 anos de carreira, os pernambucanos da lançam o terceiro álbum, ‘Nada Sem Ela’. Eles misturam cumbia, reggae e ritmos brasileiros em faixas como ‘Só de Tu’, ‘Hora de Brincar’ e ‘Manteiga no Pão’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (29) e sáb. (30), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bike e E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

Projeto de Julito Cavalcanti, o ‘Bike’ destaca músicas do psicodélico CD ‘1943’, lançado no ano passado. Já o quarteto de rock experimental formado por Lucas Theodoro (guitarra, programações), Luccas Villela (baixo), Luden Viana (guitarra) e Rafael Jonke (bateria) lança a edição em vinil do single com as faixas ‘Medo de Morrer’ e ‘Medo de Tentar’. Z Carniceria (400 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (29), 23h59. R$ 15. Sáb. (30), 23h59. R$ 30. Cc. e Cd.: todos.

Clube do Balanço

Na ativa desde 1999, o grupo revitalizou o samba-rock. ‘Menina da Janela’ (2014) é o álbum mais recente da banda. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (29), 21h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Circo Motel

Misturando funk, samba e outros estilos, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Auê’ (2016), o segundo da carreira, na festa XXXbórnia. Com produção de Cris Scabello, do Bixiga 70, o CD tem músicas como ‘James Brown’ e ‘Terna Bahia’. Trackers. R. Dom José de Barros, 337, República. 6ª (29), 22h30. R$ 30 (vip para os cem primeiros; entrada só com nome enviado para o email xxxbornia@gmail.com).

Foto: Divulgação

Dani Black

Ele estreia o projeto Palco Tom Jazz. Ao lado dos músicos Zé Godoy (piano e teclados) e Thiago Rabello (bateria), ele destaca as músicas de seu álbum mais recente, ‘Dilúvio’, lançado no ano passado. L’Atelier (314 lug.). Hotel Sheraton. Av. das Nações Unidas, 12.559, Piso C. 6ª (29) e sáb. (30), 21h. R$ 80/R$ 140. Inf.: www.tomjazz.com.br

Nenhum de Nós

‘Sempre É Hoje’ (2015) é o mais recente trabalho da banda, cujo repertório serve de base para a apresentação. ‘Estrela do Oriente’ e ‘Milagre’, escolhida como single, são algumas das músicas inéditas. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (29) e sáb. (30), 21h30. R$ 40/R$ 100.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

‘OBMJ Ataca’ é o novo álbum da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Com título baseado no filme ‘Marte Ataca!’ (1996), o primeiro trabalho autoral do grupo homenageia a ficção científica. O repertório é totalmente instrumental. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Proveta

‘Coreto no Leme’ é o novo álbum do clarinetista. Faixas como ‘Retreta na Chácara do Seu Guido’, ‘Conversando com Marcelo’ e ‘Pro Edmilson’ emulam o clima da infância vivida em Leme, interior de São Paulo. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Braz, Breno Ruiz, Mario Gil e Roberto Leão

Os quatro artistas gravaram este ano o álbum ‘Mar Aberto’. Eles apresentam canções autorais como ‘Elogio’, ‘Milagres’ e ‘Nevoeiro’, além de ‘No Coração das Procelas’, composta por Dori Caymmi. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (29), 22h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’, que teve de cancelar shows em São Paulo por conta de uma gripe, está recuperado e prossegue com sua temporada na cidade, prevista para durar até agosto. ‘Emoções’, ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’ e ‘Detalhes’ são alguns dos clássicos que ele relembra. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (29) e sáb. (30), 22h. R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁBADO (30/7)

14 Bis, Flávio Venturini e Sá e Guarabyra

Amigos com carreiras que se cruzaram ao longo de 40 anos, os artistas lançam o CD e DVD ‘Encontro Marcado’ para celebrar a parceria. Os clássicos ‘Espanhola’, ‘Planeta Sonho’ e ‘Sobradinho’ estão no repertório. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (30), 22h30. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Academia da Berlinda

Leia mais acima

Blubell

‘Blubell Canta Madonna’ é o show em que a cantora e compositora reinventa sucessos da ‘Rainha do Pop’. Ao lado de um quarteto, ela dá um tom acústico às músicas. O repertório inclui ‘Material Girl’ e ‘Ray of Light’. Z Carniceria (400 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (30), 23h59. R$ 30.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Dani Black

Leia mais acima

Danilo Caymmi e Geraldo Carneiro

O compositor, um dos autores de ‘Andança’, e o poeta se encontram no espetáculo ‘Falando de Amor’. Amigos há mais de 40 anos, eles interpretam parcerias recentes e músicas de Dorival Caymmi, pai de Danilo, e Tom Jobim. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hermeto Paschoal

Aos 80 anos, o ‘bruxo’ é o principal expoente da inventividade instrumental no Brasil. No show, ele interpreta jazz e canção regional com os dois pés na ousadia sonora. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (30), 20h. Grátis.

Isabella Taviani

A cantora sempre teve admiração pelos Carpenters. No recém-lançado álbum ‘Carpenters Avenue’, ela interpreta 14 clássicos gravados pelo duo americano, em seu primeiro trabalho apenas como intérprete. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (30), 22h. R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marrero

Anderson Kratsch (voz), Estevan Sinkovitz (guitarra) e Felipe Maia (bateria) formam o grupo de rock. O trio lançou no ano passado o CD de estreia. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (30), 20h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nem Liminha Ouviu

Tendo à frente o vocalista Tatola, a banda interpreta clássicos de bandas pertencentes ao underground brasileiro. Eles também antecipam músicas que estarão em seu próximo trabalho. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (30), 19h.

R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Nenhum de Nós

Leia mais acima

Nô Stopa

‘Manifesto Poesia’ (2015) é o terceiro disco da cantora. Os arranjos foram criados pela banda montada por Fernando Anitelli, d’O Teatro Mágico. O show conta com a participação especial de Roberta Campos, que também participou do disco. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (30), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

Leia mais acima

Teresa Cristina

O show ‘Teresa Cristina canta Cartola – Um Poeta de Mangueira’ é um mergulho da cantora na obra do compositor. Com o violonista Carlinhos Sete Cordas, ela relembra ‘As Rosas Não Falam’, ‘O Mundo É um Moinho’, ‘Peito Vazio’, entre outras músicas. Sesc

Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (30), 21h; dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

DOMINGO (31/7)

Danilo Caymmi e Geraldo Carneiro

Leia mais acima

Marisa Orth

A cantora e atriz apresenta o espetáculo ‘Romance Vol. III’. No palco, ela mistura música e dramaturgia – interpretando repertório cujo fio condutor são os relacionamentos amorosos em suas mais variadas formas. Composições de Caetano Veloso, Roberto Carlos, Lulu Santos e outros autores estão no repertório. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (31), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Leia mais acima

Vespas Mandarinas

Lançado em 2013, ‘Animal Nacional’ é o nome do disco de estreia do duo formado por Chuck Hipolitho (guitarra e voz) e Thadeu Meneghini (guitarra e voz). ‘Cobra de Vidro’ e ‘Distraídos Venceremos’ estão no repertório do álbum. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Dom. (31), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

TERÇA-FEIRA (2/8)

Mauricio Gasperini

Ex-integrante do Rádio Táxi, o músico faz show apenas com canções italianas. Sucessos de Sérgio Endrigo, Eros Ramazzotti, Peppino di Capri e Laura Pausini estão no repertório. Bourbon Street (450 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (2), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

QUARTA-FEIRA (3/8)

Pato Fu

‘Não Pare pra Pensar’ (2015) é o primeiro álbum de inéditas da banda mineira em sete anos. Além das canções novas, há releitura do sucesso ‘Mesmo Que Seja Eu’, de Erasmo Carlos. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (3), 21h. R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

QUINTA-FEIRA (4/8)

Falamansa

Com 18 anos de carreira, o grupo de forró apresenta as canções inéditas do álbum ‘Lá da Alma’. ‘Rindo à Toa’, ‘Xote da Alegria’ e ‘Xote dos Milagres’ também estão no repertório da apresentação. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 5ª (4), 22h. R$ 34/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grooveria

Enquanto se prepara para lançar o terceiro álbum, a banda liderada pelo baterista Tuto Ferraz apresenta versões dançantes para clássicos da música brasileira. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (4), 22h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Marcos Valle e Stacey Kent

Com participação de Edu Lobo e Dori Caymmi, os dois lançam o DVD ‘Live At Birdland NYC’. Clássicos de Valle como ‘Viola Enluarada’ e ‘So Nice (Samba de Verão)’ estão no repertório. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (4), 21h. R$ 50/R$ 280. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Nereu Gargalo

Integrante do Trio Mocotó, grupo precursor do samba-rock, o percussionista apresenta o show ‘Acústico – No Gargalo do Samba’. Ao lado dos músicos Maurício Tagliari e Danilo Penteado, ele interpreta ‘Cosquinha’, ‘Nega Manhosa’, ‘Ela Merece um Samba’ e outras músicas. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (4), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA CLÁSSICA

Jazz Sinfônica

A cantora Lívia Nestrovski é a convidada da orquestra. Ela interpreta clássicos de Cole Porter e George Gershwin com letras em português de Carlos Rennó. ‘Façamos (Vamos Amar)’ e ‘Eu Só Me Ligo em Você’ são versões, respectivamente, de ‘Let’s Do It (Let’s Fall in Love)’ e ‘I Get a Kick Out of You’. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (3), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Wispelwey

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, em concerto com participação do violoncelista Pieter Wispelwey. No programa, obras de Brahms, Haydn e Camille Saint-Saens. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (29), 21h; dom. (31), 16h. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Repper

Michael Repper rege a orquestra, em concerto com obras de Brahms (‘Variações Sobre um Tema de Haydn, Op.56’), Beethoven (‘Egmont, Op.84: Abertura’) e Haydn (‘Sinfonia nº 96 em Ré Maior – O Milagre’). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (30), 19h30. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz e Freitas

Markus Stenz rege a orquestra, em concerto com a participação da mezzo-soprano Denise de Freitas. Obras de Hans Werner Henze (‘Sinfonia nº 7’) e Ravel (‘Sheherazade’ e ‘Bolero’) estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (4), 21h. R$ 42/R$ 194. 5ª (4), 10h. R$ 10. Cc. e Cd.: todos.

FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Duo Gisbranco

As pianistas Bianca Gismonti e Cláudia Castelo Branco apresentam versões para músicas de Baden Powell, Hermeto Pascoal, Edu Lobo e Egberto Gismonti, pai de Bianca. Praça São Benedito, V. Capivari. Sáb. (30), 12h. Grátis.

Orquestra Sinfônica de São José dos Campos

O concerto marca o encerramento desta edição do festival. A orquestra interpreta obras de nomes como Camargo Guarnieri e a mezzo soprano Mere Oliveira participa. Praça São Benedito, V. Capivari. Dom. (31), 12h. Grátis.