As redes norte-americanas Taco Bell e Wendy’s estão entre as dicas de Quitutes

Foto: divulgação

O ‘Crunch Taco Beef’ (R$ 6; foto; R$ 19,90, com 2 tacos, batata e refrigerante) é uma das sugestões da Taco Bell, rede californiana de comida mexicana, que abre a terceira e maior loja na cidade, no Shopping Center Norte. Travessa Casalbuono, 120, V. Guilherme, 10h/22h.

Outras lojas:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brascan Open Mall. R. Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi. 10h/22h

Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé. 10h/22h

Foto: divulgação

Rede norte-americana famosa pelos hambúrgueres quadrados, a Wendy’s já tem duas unidades a todo vapor. Entre as pedidas está o combo ‘Cheeseburger Deluxe’ (R$ 22,50; foto), com sanduíche, batata e refrigerante. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.201, Itaim Bibi. 7/0h. R. Funchal, 500, V. Olímpia. 7h /0h

+ Outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Um Coffee Co.

O espaço clean e charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado na fazenda da família em Minas Gerais. O cardápio tem vários quitutes para harmonizar com o expresso (R$ 5,50) ou com o ótimo café coado (R$ 10), como croissant (R$ 8,50) e bolo de castanhas (R$ 10, com sorvete). O pão de queijo da Canastra, com geleia e requeijão, mais café da casa, sai por R$ 10. R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe os quitutes típicos do receituário goiano, que são a especialidade da confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 6,50), o pastelinho (R$ 3,50) e o limãozinho (R$ 4) recheado com doce de leite caseiro. Para provar vários deles, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 55), com café coado, doces, compotas, biscoitos de queijo e empadão goiano assado na hora. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata (R$ 6,80) e de feijão (R$ 6,50) e leve outros bocados para casa, como os bons pães portugueses de fermentação natural. Também há serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 18), com abobrinha, berinjela, tomate e queijo meia cura, manjericão. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Café Coco Bambu

Mais de 20 versões de tapioca, entre salgadas e doces, são preparadas no café – o primeiro da rede cearense –, instalado no Shopping Market Place. A massa fininha de tapioca envolve recheios como queijo coalho e carne de sol (R$ 14), ou doce de leite (R$ 9). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5182-2013. 7h30/22h (sáb., 11h/22h; dom., 12h/20h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Hot Rod Dog

A inspiração veio das lanchonetes de estrada norte-americanas. No menu, reina o cachorro-quente em 13 versões (R$ 18/R$ 22), três delas vegetarianas. Mudam os complementos: guacamole, cheddar, bacon, parmesão, chilli com feijão e molho picante. No domingo (30), terá festa com banda e ‘Halloween Dog’ (R$ 20), pão preto com salsicha, molho especial, cheddar e cebola roxa. R. Guaimbé, 302, Mooca, 3205-4698. 18h/23h (sáb. e dom., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sorvetes

Ben & Jerry’s

É a maior loja da rede norte-americana no mundo. Na vitrine, estão sabores campeões de vendas, como ‘Chocolate Chip Cookie Dough’, e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana; e os novos ‘Cotton Candy’ (algodão-doce) e ‘Chocolate Peanut Butter’. A bola custa R$ 12 (R$ 17, duas; R$ 22, três). R. Oscar Freire, 957, Jd. Paulista, 3213-9127. 10h/22h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Língua

Com aposta na comida de rua e ampla infraestrutura, o espaço inaugura hoje (28), com seis ‘lojas’, como o Mr. Poke, de comida havaiana; a hamburgueria Bronx; e o Boali, de cozinha natural. R. Humberto I, 1.007, V. Mariana. 11h/23h (fecha sáb. e dom.).