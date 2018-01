Artistas do rock celebram o estilo em show gratuito

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música

Nando Reis, Os Paralamas do Sucesso, Paula Toller e Marjorie Estiano – substituindo Pitty, que teve de deixar a turnê por recomendação médica, devido a sua gravidez – celebram os 60 anos do rock nacional no projeto Nivea Viva Rock Brasil.

Foto: Leo Aversa

Com direção musical de Liminha e banda que inclui Dado Villa-Lobos (guitarrista da Legião Urbana), Maurício Barros (tecladista do Barão Vermelho), Rodrigo Suricato (voz, guitarra e violão da banda Suricato) e Milton Guedes, o show traça uma linha do tempo do rock brasileiro, que começa em Celly Campello e sua ‘Banho de Lua’, chegando à banda Cachorro Grande. Essa história também é contada por meio de músicas de Gilberto Gil, Roberto Carlos, Raimundos, O Rappa e outros ícones do estilo.

ONDE: Pça. Heróis da FEB. Av. Santos Dumont, s/nº, Santana. QUANDO: Dom. (26), 16h30. QUANTO: Grátis.