Artista Simon Linington expõe resultados de sua residência no Brasil

Foto: Divulgação

Celso Filho

Em ‘Dirty Matters’, o inglês Simon Linington apresenta os resultados de sua residência artística em São Paulo. A mostra é uma parceria da Galeria Emma Thomas com a Space in Between, que representa o britânico. No mesmo período, Lucas Simões leva suas criações a Londres

Para a mostra brasileiras, são expostas obras feitas a partir de materiais descartados que ele encontrou pelas andanças na cidade, como na foto acima.

Galeria Emma Thomas. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América, 3063-2149. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: hoje (20). Grátis. Até 28/3.