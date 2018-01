Artista Daniel Arsham exibe trabalhos recentes na cidade

Foto: Divulgação

Em suas intervenções, o americano Daniel Arsham cria ilusões com o espaço expositivo, como paredes que parecem ganhar elasticidade e se unem em um nó. Na mostra ‘Paredes Móveis’, que inaugura neste sábado, 3, na Baró Galeria, ele apresenta três dessas obras recentes.

O artista também traz ao País seu trabalho como cineasta. Neste sábado, no CineSesc (R. Augusta, 2.075), às 13h, são exibidos três curtas da série ‘Future Relic’.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com James Franco e Juliette Lewis no elenco, as produções mostram um mundo completamente diferente, após a intervenção humana. A sessão é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Baró (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3661-9770. 10h30/19h30 (fecha dom.). Inauguração: sáb. (3), 14h. Grátis. Até 31/10.