Art Weekend reúne programação em 36 galerias da cidade

Às vésperas da 32ª Bienal de São Paulo, 36 galerias da cidade participam do Art Weekend. A partir desta sexta-feira (2), o evento estenderá o horário de funcionamento dos locais, com uma programação de visitas guiadas, inaugurações e bate-papos durante o fim de semana.

As galerias são divididas em quatro circuitos que podem ser feitos a pé – mas no sábado (3) e no domingo (4), também haverá vans gratuitas. Abaixo, oito inaugurações para conferir nesses roteiros. Programe-se pelo site bit.ly/ArtWeknd ou pelo app ‘Artikin’ (para Android e iOS). 6ª (2), 17h/22h; sáb. (3) e dom. (4), 12h/20h. Grátis.

JARDINS

Foto: divulgação

+ A Dan Galeria apresenta o concretismo cubano na mostra ‘Ilha Concreta’. São 48 trabalhos de 11 artistas – entre eles, Luis Martínez Pedro (foto). R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083-4600. Inauguração: sáb. (3).

+ Na Casa Triângulo, é inaugurada uma retrospectiva de Ascânio MMM. A mostra reúne criações desde os anos 1960, incluindo a escultura inédita ‘Quasus 14’. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. Paulista, 3167-5621. Inauguração: dom. (4).

ITAIM

+ A Galeria Nara Roesler expõe dois nomes importantes da arte contemporânea brasileira: Hélio Oiticica e seus famosos ‘parangolés’; e Vik Muniz, com mais de 70 obras, em ‘Handmade’. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. Inauguração: 6ª (2).

+ Entre os trabalhos de ‘Julio Plaza: Sem Prazo de Validade’, inaugurada na Galeria Marília Razuk, há a instalação ‘La Diferencia’, de 1981. A galeria também recebe obras de Mabe Bethônico. R. Jerônimo da Veiga, 62, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: sáb. (3).

PINHEIROS/VILA MADALENA

Foto: Miguel Rio Branco/divulgação

+ De registros de populações indígenas (foto) ao trabalho de mineradores, a mostra ‘Barro’ reúne mais de 20 obras de Miguel Rio Branco, no Anexo Millan. A seleção recupera o trabalho do artista desde os anos 1980, incluindo um curta-metragem. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. Inauguração: sáb. (3).

+ A Galeria Fortes Vilaça exibe obras recentes de Valeska Soares. Em ‘Lugar Comum’, a artista utiliza peças de mobiliário, tecidos e tapetes para abordar a relação entre abstração, memória e experiência cotidiana. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: sáb. (3).

CENTRO/BARRA FUNDA

+ Para inaugurar sua nova sede na Vila Buarque, a Galeria Jaqueline Martins recebe o britânico Stuart Brisley. Além de registros de performances, a mostra terá a obra ‘Interregnum’, inspirada na instalação que ele apresentou na Bienal de São Paulo em 1985. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Bu- arque, 2628-1943. Inauguração: 6ª (2).

+ A Sé Galeria abre duas mostras. Fernanda Chieco apresenta 13 anos de sua produção em ‘Da Tabvla ao Tráfico de Tempo’. Também entra em cartaz ‘Os Próximos Acontecimentos Esclarecerão Tudo Isso’, com obras recentes de Fagus, apresentadas como um ‘livro de poemas’. R. Roberto Simonsen, 108, Centro, 3107-7047. Inauguração: 6ª (2).