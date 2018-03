Arrigo Barnabé, Megadeth e outras atrações musicais para ver esta semana

+ Uma das grandes influências do heavy metal, a banda americana Megadeth apresenta seus maiores sucessos, como ‘Symphony of Destruction’, ‘Trust’, ‘Dystopia’ e ‘Fatal Illusion’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (31), 22h. R$ 240/R$ 440. Cc. e Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Quatro anos após seu disco de estreia,o elogiado ‘Serviço’, Castello Branco (foto), carioca radicado em São Paulo, apresenta novo trabalho – ‘Sintoma’. O show de lançamento tem participação de Alice Caymmi e Phill Veras. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (2), 21h30. R$ 60/R$ 150. Cd.: todos. Cd.: todos.

+ O Pause Festival promove show em homenagem a Bob Marley. Nele, o trompetista Guizado convida nomes como Tulipa Ruiz, Pitty, Tássia Reis e Rico Dalasam (foto). O evento ainda inclui aula de ioga, meditação e cinema ao ar livre. Pq. Villa Lobos. Anfiteatro. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (28), 14h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/pause-festival

+ Arrigo Barnabé interpreta Roberto Carlos e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. O repertório inclui canções românticas e irreverentes, como ‘Detalhes’ e ‘As Curvas da Estrada de Santos’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (27) e sáb. (28), 22h. R$ 80. Cc. e Cd.: M e V.

Confira o roteiro musical desta semana:

6ª (27)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Caetano toca com seus três filhos, que se dividirão nos instrumentos. ‘Leãozinho’ e ‘Reconvexo’ fazem parte do repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (27), 22h; sáb. (28), 21h; dom. (29), 20h. R$ 100/R$ 150 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Caixa Cubo

Em shows que apostam em improvisações, a banda convida o instrumentista Nelson Ayres para uma apresentação com novos arranjos. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (27), 21h. Grátis.

Chakal

O quarteto de thrash metal apresenta uma releitura do segundo disco, ‘The Man Is His Own Jackal’. No repertório, canções inéditas, que farão parte do próximo álbum, e novos arranjos das músicas gravadas na década de 1990. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (27), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Felipe Continentino Quarteto

O baterista e compositor se apresenta com os músicos Marcus Abjaud (piano e sintetizador), Frederico Heliodoro (baixo) e Felipe Vilas Boas (guitarra), que juntos tocam canções de seu primeiro disco, homônimo, e composições inéditas. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (27), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Fênix

Reconhecido pelo timbre feminino associado ao de Ney Matogrosso, o artista apresenta o último álbum, ‘De Volta ao Começo’. O show conta com participação do rapper Rico Dalasam, do maestro Jaime Alem (violonista), de Alberto Continentino (contrabaixo) e de Felipe Tauil (percussão). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maiara & Maraisa

As gêmeas do ‘feminejo’ apresentam repertório com canções como ‘Sorte que Cê Beija Bem’, ‘Medo Bobo’ e ‘10%’. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (27), 22h. R$ 100/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mashrou’ Leila

A banda libanesa de música alternativa contemporânea apresenta composições em árabe sobre direitos LGBT, liberdades políticas e identidade árabe moderna. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (27) e sáb. (28), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pietá

O trio da nova geração da MPB, formado por Juliana Linhares (voz), Frederico Demarca e Rafael Lorga (violões, voz e percussão), apresenta o novo single ‘Com os Pés no Futuro’, além de canções do álbum ‘Leve o Que Quiser’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (27), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Pereira e Maurício Pazz

Com Pereira no violão e Pazz no bandolim, o duo homenageia grandes compositores brasileiros e apresenta um repertório com clássicos do choro, samba, forró e MPB. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 6ª (27), 13h. Grátis.

Zucchero

Com uma mistura de rock e blues, o italiano apresenta o novo álbum ‘Black Cat’, disco com participação de Bono, vocalista do U2, e Elvis Costello. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (27), 21h. R$ 160/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (28)

André Frateschi

Com participação especial de Pitty, o vencedor do programa ‘Popstar’ apresenta ‘Brock Is Back’, show que homenageia o rock nacional. No repertório, canções de Cássia Eller, Barão Vermelho e Legião Urbana. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (28), 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Leia mais acima

Capital Inicial

Na fase final da turnê ‘Acústico NYC’, Dinho Ouro Preto (vocal), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e Yves Passarel (guitarra) cantam 23 músicas, como ‘Olhos Vermelhos’ e ‘Quatro Vezes Você’. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (28), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Casuarina

Em homenagem aos cem anos do samba, o grupo apresenta repertório de hits históricos, como as composições de Donga, Noel Rosa e Zeca Pagodinho, além de canções autorais. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (28), 22h. R$ 60/R$ 160. Cd.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor gaúcho apresenta a turnê ‘Over’ com Pedro Sá e Luis Felipe de Lima, nos violões. O repertório inclui músicas dos álbuns ‘Fôlego’ e ‘Tomada’, além de releituras de Marília Mendonça, Portishead e Vinicius de Moraes. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (28), 21h; dom. (29), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mashrou’ Leila

Leia mais acima

Paulo Almeida

O baterista, percussionista e compositor se apresenta com Bruno Migotto (baixo acústico), Salomão Soares (piano) e Cássio Ferreira (saxofone e flauta). Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (28), 20h30. R$ 7,50/25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projota

Com participação do grupo Haikaiss, o rapper apresenta canções de seu novo álbum, ‘A Milenar Arte de Meter o Louco’, e outros sucessos da carreira, como ‘Oh, Meu Deus’ e ‘Linda’. Citibank Hall (5.041 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (28), 22h30. R$ 60/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (29)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Leia mais acima

Filipe Catto

Leia mais acima

Ivan Lins e Rafael Altério

No show ‘Atrás Poeira’, os compositores unem a música tradicional à linguagem contemporânea para resgatar as raízes da música caipira brasileira. No repertório, ‘Sertaneja’, ‘Saudades de Casa’ e ‘Até Quando Deus Quiser’. Centro Cultural Fiesp. Palco externo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7405. Dom. (29), 16h. Grátis.

Nelson Sargento

Na terceira edição do projeto Nelson Com Vida, o cantor recebe em sua roda de samba Sandra de Sá e o rapper Denegrindo. No repertório, canções como ‘Vou Partir’ e ‘A Voz do Morro’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (29), 15h30. R$ 60/R$90. Cd.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Contemporânea de Olinda

No aniversário de dez anos, a orquestra convida o pianista Zé Manoel para um concerto, com as canções mais famosas dos três discos do grupo. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (29), 21h30. R$60/R$ 200. Cd.: todos. Cd.: todos.

Samba da Vela

O grupo apresenta uma retrospectiva da sua trajetória musical na roda de choro e samba, que acontece mensalmente no IMS Paulista. IMS Paulista. Av. Paulista, 2424, 2842-9120. Dom. (29), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

2ª (30)

Luiz Tatit

Com participação de Marina Pittier, o músico apresenta canções inéditas e releituras de composições que fizeram parte de álbuns -solo, como ‘Felicidade’ e ‘Capitu’. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (30), 19h. R$ 6/R$20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (31)

Ascensão

Com canções do álbum póstumo de Serena Assumpção, ‘Ascensão’, os cantores Tulipa Ruiz, Karina Buhr, Paula Pretta, Filipe Catto, Anelis Assumpção e Xênia França fazem homenagem à cantora. Sesc 24 de Maio (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6300. 3ª (31), 21h; 4ª (1º), 12h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz.Br

Com participação do músico Roberto Sion, a banda Jazzco comemora 43 anos de carreira com canções como ‘Fevereiro’ e ‘3 jeitos’. Bourbon Street (580 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (31), 21h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd: todos.

Samantha Canta Live

Inspirada em sua própria história musical, a cantora e atriz apresenta repertório que inclui clássicos de Roberto e Erasmos Carlos, Beatles, Elis Regina e Marvin Gaye. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 3ª (31), 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (1º)

Ascensão

Leia mais acima

Péricles

O cantor volta ao palco onde estreou sua turnê para mais um show do álbum ‘Deserto da Ilusão’. No repertório, as canções do último disco se misturam com alguns sucessos. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 4ª (1º), 22h30. R$ 70/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

SOJA

Com hits como ‘True Love’ e ‘Not Done Yet’, a banda americana retorna ao Brasil para mais um show. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (1º), 20h30. R$ 140/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (2)

Girma Bèyènè

Depois de se afastar dos palcos por quase três décadas, o cantor etíope apresenta o álbum ‘Mistakes on Purpose’ ao lado do quinteto francês de ethio-jazz Akalé Wubé. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (2), 18h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luciana Oliveira

Em homenagem ao mês da consciência negra, a cantora apresenta o seu novo álbum ‘Deusa do Rio Níger’, inspirado na canção de Elza Soares de 1974. O repertório inclui releituras de músicas de Luiz Melodia e Caetano Veloso. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (2), 20h. Grátis.

Especial

MCI

Na programação do Mês da Cultura Independente, o SP na Rua recebe Aretha Sadick e Adalu, que se apresentam no deck do Largo São Francisco com músicas autorais do afrotech e afrohouse, além de sucessos de Grace Jones. Sáb. (28), 23h. Grátis. Inf.: bit.ly/MCultI

Música Clássica

Coral Paulistano

O grupo apresenta concerto com participação de Lee Ward (órgão) e regência de Naomi Munakata. No repertório, as obras ‘Litanies a la Vierge Noire’, de Francis Poulenc, e ‘Requiem’, de Franz Liszt. Mosteiro de São Bento. Lgo. São Bento, s/nº, Centro, 3328-8799. 5ª (2), 15h. Grátis.

Don Giovanni

Com regência de Cláudio Cruz, a ópera de Mozart é composta por dois atos e mistura comédia e drama. No elenco, participam Leonardo Neiva e Carla Cottini. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661- 6529. Sáb. (28), 2ª (30) e 4ª (1º), 20h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Matinais: Osesp e Stutzmann

Nathalie Stutzmann rege concerto com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. No repertório, obra de Antonín Dvorák. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (29), 11h. Grátis.

Meneses: Suítes para Violoncelo

O violoncelista Antonio Meneses apresenta obras de Johann Sebastian Bach. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (27), 19h; sáb. (28), 14h45. R$ 97.

Música para Cinema

Sob regência de Rodrigo Toffolo, a Orquestra Ouro Preto apresenta o show de lançamento do álbum ‘Música para Cinema’, com canções de filmes como Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. 3ª (31), 21h. R$ 20. Cc.: todos.

Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse

Tugan Sokhiev rege concerto com o pianista Bertrand Chamayou e a trompetista Lucienne Renaudin-Vary. No repertório, obras de nomes como Dmitri Shostakovich, Claude Debussy e Igor Stravinsky. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (29) e 3ª (31), 21h. R$ 50/R$ 585. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stutzmann e Meneses

Nathalie Stutzmann rege concerto com o violoncelista Antonio Meneses. No repertório, obra de Antonín Dvorák. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (27), 21h; sáb. (28), 16h30. R$ 46/R$213. Cc.: todos. Cd.: todos.

OSM e Aylton Escobar

Sob regência de Aylton Escobar, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo apresenta concerto com obras de Edino Krieger e Felix Mendelssohn. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (28), 16h30. R$ 10/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Os Pescadores de Pérolas

Sob regência de Jamil Maluf e Naomi Munakata, a Orquestra Experimental de Repertório e o Coral Paulistano apresentam a obra de Georges Bizet. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 2ª (30), 4ª (1º), 20h. R$ 15/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V.