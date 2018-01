Arraial do Obá tem cardápio com receitas brasileiras, quentão e até prendas

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O arraial do Obá segue até 3/7 com sorteio de prendas, quentão e menu especial, com entrada, prato e sobremesa, por R$ 60. Entre as sugestões, há franguinho caipira na panela com quiabo e angu de milho verde; e a sobremesa ‘Lampião e Maria Bonita’ (foto), doce de goiaba, queijo meia cura e melado de rapadura.

R. Dr. Melo Alves, 20, Cerq. César, 3086-4774.

Confira o menu completo:

Para começar o arraial:

Salada de pinhão e de castanha-do-pará temperada com azeite, salsinha, cebola assada e queijo meia cura

Pamonha assada na folha de bananeira com ragu de frango caipira

Cuscuz de milho com lascas de coco fresco e molhinho de cordeiro ao leite de coco

Principais:

Franguinho caipira na panela com quiabo e angu de milho verde

‘Quase um Baião’, costelinhas de porco macias servidas com arroz preparado com feijão de corda, manteiga de garrafa, queijo, pimenta e cheiro verde, acompanhado por vinagrete

‘Fogado Paraibuna’, músculo de boi cozido lentamente por horas com ossos de mocotó e resultam em carne macia e molho reconfortante para comer com farinha e arroz.

Sobremesas:

‘Lampião e Maria Bonita’, mistura de um leve doce de goiaba feito na casa com queijo meia cura e melado de rapadura

Batata-doce grelhada com sorvete de rapadura

‘Mungunzá do Chef Nonô’, canjica de milho com leite condensado, coco ralado, canela e cravo.