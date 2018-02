Ariano Suassuna é homenageado com exposição, mostra de filmes e show

Foto: Alexandre Nóbrega/Divulgação

Celso Filho

A vida e a obra de Ariano Suassuna (1927-2014) são revisitadas na mostra ‘Ariano Suassuna – Arte como Missão’, que chega à Caixa Cultural, neste sábado (17). Concebido por Elias Sabbag e Marcos Azevedo, o projeto já passou por seis capitais brasileiras. Teve início no ano passado, quando o escritor ainda estava vivo, e chegou a contar com suas tradicionais aulas-espetáculos na programação.

Em São Paulo, está prevista a exposição fotográfica ‘O Decifrador’, com cliques de Alexandre Nóbrega, que era assessor pessoal de Suassuna. São registros do cotidiano do escritor, que aparece deitado em um saguão de um aeroporto, lendo um livro ou descansando em sua casa no Recife.

As atividades previstas abrangem ainda uma homenagem musical e um ciclo com filmes criados a partir da obra do autor de ‘A Pedra do Reino’.

ONDE: Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Sé, 3321-4400. QUANDO: 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (17), 11h. Até 22/2. QUANTO: Grátis.

+ Criador do Teatro Brincante, o músico Antonio Nóbrega, acompanhado por instrumentistas, apresenta um espetáculo musical na abertura da mostra e presta uma homenagem ao escritor. Teatro Municipal (1.200 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (17), 20h. R$ 1.

+ Adaptações de obras do escritor e documentários serão exibidos no Ciclo de Filmes, de 30/1 a 8/2. São nova produções – entre elas, ‘O SertãoMundo de Suassuna’, de Douglas Machado, e ‘A Pedra do Reino’, de Luiz Fernando Carvalho. Caixa Cultural (50 lug.). Pça. da Sé, 111, Sé, 3321-4400. R$ 1.