‘Aquarius’ tem Sonia Braga no papel mais complexo de sua carreira

Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, causou polêmica mesmo antes de estrear. Isso porque, quando concorreu no Festival de Cannes, a equipe desfilou no tapete vermelho com cartazes denunciando um golpe em curso no Brasil. A manifestação provocou críticas e adesões.

No filme, Aquarius é o nome de um prédio pequeno na praia de Boa Viagem, em Recife, onde mora Clara (Sonia Braga). Ela é a última habitante do condomínio. Os outros apartamentos foram comprados por uma construtora que deseja demolir o edifício e construir um arranha-céu. Clara resiste.

Ela é veterana de muitas batalhas. Na primeira parte, interpretada por Barbara Colen, é mostrada como alguém que venceu um câncer. No resto, já no presente, Clara é uma jovial avó de 65 anos, defensora feroz da sua história pessoal, que inclui o imóvel no qual viveu com o marido e criou os filhos.

Construído em ritmo pausado, dando tempo para as coisas acontecerem, o filme registra um modo de vida da classe média brasileira, que se vai alterando com o passar dos anos. Desenvolve temas do longa anterior de Kléber, ‘O Som ao Redor’, e aponta, mais uma vez, para os danos causados pelo capitalismo selvagem à brasileira.

Conta com uma Sonia Braga em estado de graça, no mais complexo papel de sua longa carreira. ‘Aquarius’ é um elogio da resistência. Louva a luta, mesmo quando a causa está perdida. Luiz Zanin Oricchio