Vinte e cinco atrações para aproveitar as segundas-feiras em SP

Tem um dia de folga ou uma brecha no trabalho? Segunda-feira também é para aproveitar a cidade – basta seguir nossas dicas culturais e gastronômicas

EXPOSIÇÕES

Foto: Isabella Matheus/divulgação

+ Em janeiro, a Pinacoteca passou a fechar às terças, em vez de às segundas. Além do acervo permanente, até 26/9 está em cartaz ‘Fora da Ordem’ (foto). A exposição reúne 137 trabalhos do acervo da Fundação Helga de Alvear, da Espanha – com obras de nomes como Kandinsky, José Damasceno e Thomas Ruff. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis).

+ Reaberto no ano passado, o Museu Lasar Segall faz parte do pequeno grupo de museus que funcionam às segundas. Lá, cerca de 80 criações de Segall compõem uma mostra de longa duração. Até 22/8, também é exibida uma série de gravuras de Gustavo Cochet. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis.

+ Na Faap, o Museu de Arte Brasileira (MAB-Faap) apresenta uma retrospectiva da obra do cearense Raimundo Cela, em cartaz até 18/9. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 10h/ 19h (sáb., dom. e fer., 10h/ 18h; fecha 3ª). Grátis.

TEATRO

+

Foto: João Caldas/Div.

A programação de segunda do CCBB inclui peças. Lá, acaba de estrear Noites Sem Fim (foto). O texto de Chloë Moss, sobre o reencontro de duas ex-presidiárias, tem direção de Marco Antônio Pâmio. 80 min. 14 anos. CCBB. Teatro (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 31/7

+ Para assistir ao solo A Última Dança, da atriz Natalia Gonsales, só mesmo na segunda-feira. Em única apresentação semanal, ela dá vida à escritora e filósofa francesa Simone Adolphine Weil (1909-1943) – que se tornou operária para poder escrever sobre o cotidiano de dentro das fábricas. 60 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (80 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. 2ª, 21h. R$ 30. Até 15/8.

+ No Espaço dos Fofos, Os Dois e Aquele Muro também tem sessões no início da semana. Com direção de Francisco Medeiros, a peça narra uma noite em que dois homens solitários – interpretados pelos atores Plínio Soares e Luciano Gatti – se conhecem e iniciam um jogo de sedução e poder. 60 min. 16 anos. Espaço dos Fofos (80 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. 2ª, 3ª e 4ª, 21h. R$ 30. Até 3/8.

CINEMA

+ Na mostra A Vilania no Cinema Brasileiro, um dos destaques desta 2ª (18), às 19h30, é o longa ‘Bonitinha, mas Ordinária’ (1981; foto), de Braz Chediak, com Lucélia Santos, José Wilker e Vera Fischer. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. R$ 10.

+ No Caixa Belas Artes, a ‘Segunda-feira do Trabalhador’ dá meia-entrada

(R$ 9) aos que apresentarem documentos como Carteira de Trabalho, holerite ou cartão de autônomo. Nesta 2ª (18), excepcionalmente, o cinema não abre. Mas já vale se programar para as próximas semanas – e conhecer a sala Drive-In, com assentos de bancos de carro. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 9/R$ 30.

MÚSICA

Foto: Divulgação

+ No Sesc Consolação, segunda é dia de assistir aos shows do projeto Instrumental Sesc Brasil. Nesta 2ª (18), tem apresentação da banda Black Mantra (foto acima), idealizada pelos músicos Caio Leite e Leonardo Marques, interpretando o funk dos anos 1970. No dia 25/7, a atração é Celso de Almeida Trio, que convida o vibrafonista Arthur Lipner. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (18) e 25/7, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ O Duo Paccola-Fiori é a atração do projeto Intervalo Sonoro, no Sesc Carmo, de 2ª (18) até 22/7. O violeiro Thiaco Paccola e o acordeonista Jonecir Fiori interpretam clássicos caipiras. Outra dupla do mesmo estilo, Leandro Dias (viola caipira) e Álvaro Orlando (violão), se apresenta na semana seguinte, de 25/7 a 29/7. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª a 6ª, 12h15. Grátis.

+

Foto: Cido Marques/Div.

A Camerata Antiqua de Curitiba (foto) toca, nesta 2ª (18), obras de Alberto Nepomuceno, George Oliver Toni e Villa-Lobos, com regência de Cláudio Cruz. E mais: dia 25/7, às 16h, o Coro Lírico Municipal apresenta gratuitamente trechos de óperas no vão livre da Praça das Artes. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (18), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

CRIANÇAS E PASSEIOS

Foto: Hélvio Romero/divulgação

+ A divertida cidade de KidZania (foto) nunca fecha. No parque, a proposta é brincar de ser gente grande. As crianças podem trabalhar como jornalista, médico e até bombeiro, para ganhar kidzos, a moeda local. Então, elas gastam o dinheiro da maneira que quiserem – pode ser com uma ida ao barbeiro ou produtos da loja de departamentos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. 12h/18h30. R$ 50 (adulto)/R$ 120 (criança).

+ Com funcionamento até depois da meia-noite, o SP Diversões é outro parque que abre às segundas. Além de ter cerca de 150 jogos eletrônicos, o espaço possui uma pista de kart com 470 metros e áreas de boliche e sinuca. Há também praça de alimentação com bufê. R. Santa Rosa Jr., 189, Butantã, 3723-7070. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/4h). Entrada (após 18h): R$ 6,50. Kart: R$ 49/R$ 99. Boliche: R$ 69,90/R$ 114,90.

+ Única a funcionar 24h na cidade, a Biblioteca Mário de Andrade também hospeda atrações culturais. Nesta 2ª (18), por exemplo, começa a ‘Semana do Japão’, com exposições, oficinas e espetáculos, até 24/7. No mesmo dia, o ‘Festival Internacional de Música Eletrônica’ tem shows de Patrícia Martinez e Parallel Asteroid, às 20h. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 24h. Grátis. www.bma.art.br

+ Em julho, o tour no Allianz Parque funciona todos os dias. Às segundas, são cinco horários de visita guiada pela arena do Palmeiras. R. Palestra Itália, 200, portão A, Água Branca. 10h/16h (sáb. e dom., até 17h). R$ 30/R$ 40. Inf.: www.allianzparque.com.br

GASTRONOMIA

+ O Baião Cozinha Nordestina é um bom lugar para provar a culinária típica do Nordeste. Entre as opções da casa, tem acarajé (R$ 13,80) e baião de dois (R$ 65, para duas pessoas). Após a refeição, vale pedir o café coado da casa (R$ 3) e, como sobremesa, o pudim de tapioca (R$ 14). R. Traipu, 91, Pacaembu, 4306-2078. 11h30/0h (5ª a sáb., até 3h; dom. e fer., até 18h).

+ Empreendimento recente do consagrado chef Alex Atala, o Açougue Central é focado, claro, em carnes. O carro-chefe do estabelecimento é o ‘Tomahawk’ (R$ 15, 100g), de carne com osso, costela de boi e contrafilé. Para petiscar, uma das opções é a clássica porção de batata frita (R$ 18). R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h.

+

Foto: Gabriela Biló/Estadão

No Salvatore Loi (foto), o cardápio inclui lasanha de ragu de vitela com trufas pretas e queijo grana padano (R$ 75). Finalize com o pudim de pistache (R$ 35). R. Joaquim Antunes, 102, Jd. Paulistano, 3062-1160. 12h/ 15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom. 12h/17h e 19h/22h30).

+ Tadashi Shiraishi comanda a cozinha do restaurante japonês UN. No balcão, há opções como o temaki de atum (R$ 19) e os sashimis de olhete (R$ 19) e de vieira (R$ 30). Outra recomendação da casa é o bolinho de arroz ‘Crispy Rice’ (R$ 28). R. Pe. João Manuel, 1.050, Jd. Paulista, 3086-0066 (70 lug.). 19h30/0h (6ª e sáb., até 0h30; fecha dom.).

+ Mais de 150 opções de vinho estão disponíveis no Karú, restaurante do chef André Ahn (R$ 15/R$ 30, a taça). No menu, um dos destaques é o ‘Degrade de Atum’, com arroz negro e beterraba (R$ 70). R. Joaquim Antunes, 48, Pinheiros, 2507-5932. 12h/14h30 e 19h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/15h30 e 19h30/0h; fecha dom.).

BARES

+ No Verissimo (foto), a decoração faz referência ao escritor Luis Fernando Verissimo, com caricaturas e ampliações de capas de livros. Para começar bem a semana, peça as ‘Asinhas do Avesso’ (R$ 36), asas de frango com recheio de mandioquinha, bacon e parmesão; ou os bolinhos de mandioca com camarão (R$ 36). R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (sáb.).

+ O Izakaya Issa é bem pequeno – ir no início da semana pode aliviar a espera. Lá, peça uma porção de takoyaki (R$ 40, dez unid.), um bolinho assado de polvo; ou o ‘Sara Udon’ (R$ 45), macarrão seco preparado com legumes e frutos do mar (R$ 45). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 11h30/14h30 e 18h30/23h30 (sáb., 11h30/15h30 e 18h/23h30; dom. e fer., 11h30/15h30 e 18h/23h).

No Dona Onça, o prato executivo servido às segundas é o clássico ‘Virado à Paulista’ (R$ 51; foto), com bisteca de porco, couve, tutu de feijão, ovo frito, pancetta, linguiça e arroz. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30).

Na Mercearia São Pedro, que é também locadora e livraria, a primeira fritada de pastéis da semana sai às 19h (R$ 5, cada). Experimente os sabores de queijo, carne, pizza, carne-seca e palmito – simples, mas deliciosos -, acompanhados do bom mojito (R$ 18). R. Rodésia, 34, V. Madalena, 3815-7200. 9h/1h (dom., 11h/18h).

O Astor, um dos clássicos da cidade, serve bom chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 8,90, black) e um ótimo ‘Bloody Mary’ (R$ 27). No cardápio, receitas bem preparadas, caso do estrogonofe (R$ 56) e do steak tartare (R$ 47). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/1h (3ª e 4ª, até 2h; 5ª a sáb., 12h/3h; dom., 12h/18h). Cc. e Cd.: todos.