Após 17 anos no Chef Rouge, Renata Braume comanda seu versátil gastrobar La Reina Deli Bar

Foram 17 anos no comando do Chef Rouge. Agora, Renata Braune conduz não somente a cozinha, mas também a alma do recém-inaugurado La Reina Deli Bar, um gastrobar que atende aos anseios de quem busca um ambiente charmoso para um happy hour, almoço de negócios ou jantar romântico.

Há boas opções de porções para compartilhar, como as cremosas croquetas de presunto serrano com alho poró (R$ 24, oito unid.) ou de frango com páprica e espinafre (R$ 23, oito unid.). Para fomes maiores, há oito opções de sanduíches, com pães feitos na própria casa, como o de frango thai com salada agripicante (R$ 23), dividido em quatro, podendo ser servido como aperitivo.

A enxuta carta de drinques traz boas opções, como o ‘Dry Porto’, feito com vinho branco do Porto, tônica e laranja (R$ 22). Mas chamam a atenção as 21 opções de cervejas. Entre elas, Magners de frutas vermelhas (R$ 16).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: R. Joaquim Antunes, 621, Pinheiros, 2366-0216.

QUANDO: 12h/17h30 e 18h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom., 13h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.