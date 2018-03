Aos domingos, o Manguinha oferece um menu com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 39,90. A refeição inclui mix de folhas com tomate e molho de manga, nhoque de semolina com escalope de mignon e molho de mostarda (foto) e mousse de maracujá.

Serviço: R. Graúna, 87, Moema, 5093-7982. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, M e V.