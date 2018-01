Arnaldo Antunes e Hélio Flanders lançam álbuns; confira outros shows da semana

Hoje (18)

Antônio Nóbrega

O pernambucano apresenta canções que estiveram presentes em seus sete últimos musicais. A apresentação de domingo (20) tem foco na obra do escritor Ariano Suassuna.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Hoje (18), 20h; sáb. (19), 19h; dom. (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cibelle

Radicada em Londres, a cantora e artista plástica lança ‘Unbinding’. Sob os conceitos de sons esculturais e instalação sonora, ela retorna à sonoridade eletrônica.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (18), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin

Seu segundo álbum, ‘Japan Pop Show’ (2008), é lançado em vinil. O músico mescla influências da MPB e da música japonesa em faixas como ‘Misterio Stereo’ e ‘Dançando no Escuro’.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje(18), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Daniel Drexler

Em show com participação de Marcelo Jeneci, o uruguaio apresenta o repertório do DVD-livro ‘Tres Tiempos’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (18), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Diogo Nogueira

‘Porta-Voz da Alegria’ (2015), quarto disco da carreira do sambista, é o mote do show.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (18), 22h30. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Ceruto

Ao lado de uma big band, o cantor e trompetista cubano apresenta as músicas do CD ‘Mambo que Sambo – Vol.1’ (2013).

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (18), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rhaissa Bittar

‘Matéria Estelar’ é o nome de seu álbum mais recente, no qual a cantora encarna uma boneca em meio a um cenário de fantasia. Paulinho Boca de Cantor, Paulo Padilha, Paulo Tatit, Maestro Spok e Nailor Proveta participam do show.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (18), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (19)

Antônio Nóbrega

Emmerson Nogueira

No show ‘13 Anos de Estrada, Amigos e Canções’, ele relembra sucessos como ‘Mrs. Robinson’ e ‘Every Breathe You Take’.

Citibank Hall (3.036 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (19), 22h. R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Erasmo Carlos

No recém-lançado DVD ‘Meus Lados B’, o Tremendão interpreta músicas que raramente são incluídas em seus shows. Entre elas está ‘De Noite na Cama’, feita para ele nos anos 1970 por Caetano Veloso.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Takai

A cantora apresenta o repertório de seu disco mais recente, ‘Na Medida do Impossível’ (2014).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karol Conka

Em sua festa Mamacita’s In Da House, a rapper recebe no palco os parceiros Biel, Omulu, Rafa Maia e Pedrowl. Ela antecipa músicas de seu segundo álbum, sucessor de ‘Batuk Freak’ (2013).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (19), 23h30. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leci Brandão

Em apresentação que celebra seus 40 anos de carreira, a sambista relembra os seus grandes sucessos.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (19), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

NX Zero

O grupo lança o álbum ‘Norte’. Ao lado de Rafael Mimi (teclado), o quinteto interpreta todas as músicas do CD, sem deixar de lado sucessos como ‘Razões e Emoções’.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (19), 22h (abertura). R$ 120/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho

Tendo como convidados Ivan Lins e o grupo MPB4, o violonista apresenta o espetáculo ’50 Anos de Música’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (19), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (20)

Aláfia

Incorporando elementos africanos, soul music e programações eletrônicas em seu som, o grupo lança seu segundo álbum, ‘Corpura’.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (20), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Antônio Nóbrega

Emicida

Em seu novo CD, ‘Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa’, o rapper se aproxima da sonoridade feita na África, gravando em Angola e Cabo Verde.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (20), 15h. Grátis.

Erasmo Carlos

Fernanda Takai

3ª (22)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra de 18 músicos regida por Flávio Mendes.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (22) e 4ª (23), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fafá de Belém

Ao lado de Felipe e Manoel Cordeiro, a cantora apresenta show baseado no recém-lançado álbum ‘Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso’, ‘Volta’ e ‘Asfalto Amarelo’ são destaques do repertório.

Teatro Itália. (276 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (22) e 4ª (23), 21h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

Ele permanece com a turnê do CD e DVD ‘Zeca Baleiro Canta Zé Ramalho – Chão de Giz’, em que destaca canções épicas do universo místico do compositor da Paraíba.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (22), 21h30. R$ 40/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

A cantora e compositora encena o espetáculo ‘Totatiando’, dirigido por Regina Braga e com direção musical de Bia Paes Leme. Misturando teatro e música, ela faz um passeio pela obra de Luiz Tatit.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (22), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (23)

Bibi Ferreira

Fafá de Belém

5ª (24)

Arnaldo Antunes

Arnaldo Antunes

Ele lança seu 16º álbum, ‘Já É’. Entre as novas músicas, estão ‘Põe Fé que Já É’, ‘Se Você Nadar’ e ‘Naturalmente, Naturalmente’. Acompanhado por um quarteto, o cantor e compositor também relembra grandes sucessos da carreira.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (24), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hélio Flanders

Hélio Flanders

‘Uma Temporada Fora de Mim’ é seu primeiro disco solo. Uma sonoridade intimista, baseada no tango, é a base das nove faixas do trabalho. ‘Romeo’, parceria com Thiago Pethit, é um dos destaques.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (24), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tyga

Pela primeira vez no Brasil, o rapper já trabalhou com Chris Brown e Lil Wayne. Ele destaca as músicas do recém-lançado ‘The Gold Album’ (2015).

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (24), 22h (abertura). R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Korean Music Fest

O festival, que tem foco em artistas sul-coreanos de sucesso, tem no line-up a cantora Ailee e os cantores Kim Kyung Ho e Jo Sung Mo.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (22), 19h (abertura). R$ 250/R$ 800. Cc.: todos. Cd.: todos.

Villa Mix Festival

Em sua terceira edição, o evento é composto por nomes da atual música sertaneja. Bruno & Marrone, Guilherme & Santiago, Israel Novaes, Jorge & Mateus, Luan Santana e Matheus & Kauan estão escalados, além de Wesley Safadão, destaque do forró.

Arena Anhembi (30.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209. Sáb. (19), 17h (abertura, 15h). R$ 220/R$ 1.200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica Banda Sinfônica do Estado

A orquestra se apresenta em concerto da série Matinais. Obras de Alexandre Travassos, André Waignein e Paul Hindemith estão no programa. Aylton Escobar é o regente convidado e Marcos Pedroso (saxofone alto) é o solista.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom (20), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Lee Bisset e Michael Hendrick

A soprano escocesa e o tenor americano se apresentam com a Orquestra do Theatro São Pedro, dentro da série Concertos Internacionais. No programa, serão interpretados trechos das principais óperas de Wagner. Luiz Fernando Malheiro rege a orquestra.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (18), 20h; dom. (20), 17h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Karabtchevsky rege Schoenberg

Isaac Karabtchevsky rege a cantata sinfônica ‘Gurre-Lieder’, de Arnold Schoenberg. Entre os solistas convidados estão a soprano Jennifer Rowley e os tenores Anthony Dean Griffey e Robert Dean Smith. Participam também o Coro de Câmara Franz Liszt de Weimar, os Coros da Osesp e Acadêmico da Osesp, além de músicos convidados do Instituto Baccarelli.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (19), 16h30; 2ª (21), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop rege Brahms

Marin Alsop está à frente da Osesp, em concerto com ‘Sinfonia nº 1 em Dó Menor, Op. 68’ e ‘Sinfonia nº 2 em Ré Maior, Op. 73’, de Johannes Brahms.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (24), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (24), 10h. R$ 10.

Quarteto Osesp

Em concerto do ciclo ‘Quem Tem Medo de Schoenberg?’, o grupo interpreta ‘Quarteto de Cordas nº 2 em Fá Sustenido Menor com Soprano’, de Arnold Schoenberg, e ‘Quarteto em Fá Maior’, de Ravel.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (18), 21h. R$ 71/R$ 92. Cc.: todos. Cd.: todos.