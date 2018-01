Antonietta Empório & Restaurante realiza Festival de Massas

Foto: Giuliana Nogueira/divulgação

O ‘Spaguetti all’Amatriciana’ (foto), massa de grano duro com molho de tomate, bacon e pimenta, é uma das cinco receitas do Festival de Massas do Antonietta Empório & Restaurante. A opção, servida todos os dias, inclui uma das massas, saladinha ou creme de abóbora e taça de vinho, por R$ 39,90.

*A pedida pode ser feita de 2ª a sábado, das 11h às 23h, e aos domingos, das 12h às 17 h.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R. Mato Grosso, 402, Higienópolis, 32140079.

Confira todas as opções de massa:

‘Fusilli al Pesto’ – massa de grano duro italiana ao pesto de manjericão e tomate-cereja

‘Fusilli con salsiccia’ – massa de grano duro italiana ao ragú de calabresa com farofa de pão italiano

‘Penne Zucchini’ – massa de grano duro italiana ao molho de creme de leite, parmesão e abobrinhas

‘Penne all’Arrabbiata’ – massa de grano duro italiana ao molho de tomate, alcaparra e pimenta seca

‘Spaguetti all’Amatriciana’ – massa de grano duro italiana ao molho de tomate, bacon e pimenta