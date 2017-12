Antiga casa de shows, Puxadinho da Praça estreia projeto itinerante com shows gratuitos; confira o roteiro de música da semana

A antiga casa de shows Puxadinho da Praça estreia agora seu projeto itinerante, com a promessa de edições mensais. A primeira delas, com ares de festival, contará com nomes como Tatá Aeroplano

(foto acima), Otto, Bárbara Eugênia, Tiê, Lira, Sara Não Tem Nome e Os Mulheres Negras. Pça. Éder Sader. R. Fidalga, 809-839, Pinheiros. Dom. (25), 15h. Grátis.

Confira o roteiro de música da semana:



Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.



6ª (23)

2 Cellos

A dupla croata, formada por Lula Sulic e Stjepan Hauser, volta a São Paulo para apresentar o show ‘An Evening With 2Cellos’, com músicas do disco ‘Celloverse’, lançado em 2015. Os músicos são conhecidos pela mistura que fazem de música erudita, rock, pop e soul. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (23) e sáb. (24), 22h. R$ 50/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

5 a Seco

O quinteto apresenta o repertório do CD mais recente, ‘Policromo’ (2014). Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni são autores de músicas como ‘Não Tem Paz’ e

‘Eu Amo Djavan’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (23) e sáb. (24), 21h. R$ 6/R$ 20 (hoje, esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski

‘De Nada Mais a Algo Além’ (2014) é álbum que registra parcerias de Arrigo e Tatit, expoentes da Vanguarda Paulista. Ao lado de Lívia, eles interpretam as músicas do projeto. Casa de Francisca

(44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (23) e sáb. (24), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chaos Sinopsys

A banda de deathrash de São José dos Campos, formada em 2005, apresenta repertório centrado

em seus dois últimos trabalhos, ‘Seasons of Red’ e ‘Intoxicunts’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico César

Após oito anos sem um trabalho de músicas inéditas, o cantor e compositor lança seu novo disco, ‘Estado de Poesia’, com ritmos como samba, forró, frevo, toada e reggae. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (23), 21h; sáb. (24), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernando Maranho

O ex-guitarrista de Cérebro Eletrônico e Jumbo Elektro lança seu primeiro disco solo, ‘Hibercubo’, com canções que passeiam entre o folk e o rock independente dos anos 1990. Tatá Aeroplano e Gustavo Garde participam do show, que, além das composições de Maranho, tem como surpresa algumas músicas da banda Cérebro Eletrônico. Associação Cultural Cecília (200 lug.). R. Vitorino Carmilo, 449, Barra Funda, 3667-0262. 6ª (23), 20h. R$ 15h. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Jair Oliveira

No show ‘Jair Oliveira, 30 Anos de Carreira’, o compositor e intérprete apresenta um panorama musical de sua trajetória, iniciada aos seis anos de idade, quando participou da gravação de um disco do pai, o músico Jair Rodrigues. Unibes Cultural (300 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 6ª (23), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: somente Bradesco e Itaú.

Mauro Senise

Ao lado de seu quarteto, o saxofonista lança o CD e DVD ‘Amor Até o Fim – Mauro Senise Toca Gilberto Gil’ e interpreta canções de vários períodos da carreira do baiano. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (23), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Tó

O cantor e compositor paulista apresenta canções de seu álbum de lançamento, ‘De Cara no

Asfalto’, com canções que tratam de questões sociais e políticas, flertando com o universo teatral.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (23), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

RZO

O grupo, com músicas que tratam de problemas sociais e ambientais do país, apresenta seu novo trabalho, ‘Paz Em Meio Ao Caos’, em show com participação especial de Mano Brown. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). 6ª (23) e sáb. (24), 21h30. R$ 9/R$ 30. R. Clélia, 93, 3871-7700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandra de Sá

Como o nome diz, ‘Lado B’ é show em que a cantora relê músicas obscuras. Mas ‘Olhos Coloridos’, ‘Bye Bye Tristeza’ e ‘Sozinha’ não ficam de fora. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (23) e sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Acompanhada apenas por seu próprio violão, a cantora e compositora apresenta o novo show ‘O Lado Bom da Solidão’. Ela interpreta músicas que a influenciaram e também seus sucessos, entre eles ‘Catedral’ e ‘Alma’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (23) e sáb. (24), 21h30. R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

SÁBADO (24)

2 Cellos

Leia mais acima

5 a Seco

Leia mais acima

Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski

Leia mais acima

Blubell

A cantora e compositora lança seu quinto disco, ‘Confissões de Camarim’, com parcerias com Zeca Baleiro e Pélico. Em clima teatral, ela é acompanhada por um quarteto base. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (24), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César

Leia mais acima

Clarice Falcão

A multiartista apresenta canções de ‘Problema Meu’, seu segundo álbum, produzido por Kassin. Ao contrário do acústico ‘Monomania’ (2013), ela aposta na diversidade de ritmos, do rock (‘A Volta do Mecenas’) ao tecnobrega (‘Banho de Piscina’). Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 18h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Duo Bailado

Formado pelo contrabaixista Marcos Paiva e pelo pianista Daniel Grajew, o duo apresenta o show do disco ‘Bailado’, uma visão contemporânea dos salões e terreiros que contribuíram para o nascimento da música popular brasileira. Fundação EmaKlabin (160 lug.). R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3062-5245.

Sáb. (24), 16h30. Grátis.

Evinha e Gérard Gambus

‘Uma Voz, Um Piano’ é o primeiro álbum da cantora, célebre nos anos 1960 e 1970, em 17 anos.

Ao lado de Gambus, seu marido e pianista, ela relembra canções como ‘Casaco Marrom’, ‘Teletema’ e ‘Cantiga por Luciana’. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug. ). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (24), 21h; dom. (25), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Grupo Manuí

O grupo apresenta o espetáculo ‘Ecos da Paulistânia’, com um repertório de ritmos e cantigas das manifestações culturais e estilos musicais tradicionais da região sudeste. Para situar o público no contexto histórico das canções, os músicos destacam passagens históricas da formação deste universo caipira. Sesc Vila Mariana. Praça de eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. Sáb. (24), 15h. Grátis.

Laura Lavieri

Parceira do compositor Marcelo Jeneci há oito anos, a cantora dá início à sua carreira solo com o lançamento do single ‘Quando Alguém Vai Embora’. Acompanhada por quatro músicos, ela ainda interpreta canções de Júpiter Maçã, Domenico Lancellotti, Sostenes Rodrigues, entre outros.

Casa da Luz (400 lug.). R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (24), 20h. Grátis.

RZO

Leia mais acima

Sandra de Sá

Leia mais acima

Zélia Duncan

Leia mais acima

DOMINGO (25)

Aláfia

Incorporando elementos africanos, e programações eletrônicas em seu som, o grupo apresenta as músicas de seu segundo álbum, ‘Corpura’, agora lançado em vinil. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Leia mais acima

Evinha e Gérard Gambus

Leia mais acima

Sandra de Sá

Leia mais acima

3ª (27)

Felipe Antunes

O músico da banda Vitrola Sintética apresenta, pelo projeto Prata da Casa, canções de seu primeiro disco solo, ‘Lâmina’, lançado este ano. O trabalho explora gênero como o samba, o rock e até a música caipira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). 3ª (27), 21h. R. Clélia, 93, 3871-7700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jorge Vercillo

O cantor e compositor retorna à cidade com a turnê do álbum ‘Vida É Arte’, seu décimo trabalho. Ele regravou ‘Pode Ser’, música sua que foi hit na voz de Pedro Mariano em 2002. ‘Monalisa’ e ‘Homem-aranha’ também estão no repertório. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (27), 21h30. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiago Iorc

O show do músico brasiliense deve contar com a versão minimalista que fez para a música ‘Bang’, de Anitta, cujo clipe, lançado em agosto, já ultrapassa 2 milhões de visualizações no Youtube. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, Itaquera, 2040-3635. 3ª (27), 20h. Grátis.

4ª (28)

Dônica

O grupo, que tem Tom Veloso (filho de Caetano Veloso) como integrante, reúne influências do rock progressivo e do Clube da Esquina. Eles apresentam as músicas de ‘Continuidade dos Parques’, álbum lançado no ano passado. Maria Gadú e Seu Jorge são convidados especiais. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (28), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (29)

Criolo

Gravado há dez anos, antes do aclamado ‘Nó na Orelha’ (2011), ‘Ainda Há Tempo’ é seu primeiro álbum, agora lançado em nova versão. O disco é repleto de raps compostos por ele. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (29), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jozef Van Wissen

Ganhador do Cannes de melhor trilha sonora, feita para o filme ‘Amantes Eternos’, de Jim Jamursh, o músico holandês volta ao Brasil para apresentar seu novo disco, ‘When Shall this Bright Day Begin’, lançado este ano. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (29), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Meia Noite em Marte

A banda paulistana, formada por Nath Calan, Marcella Carmo, Vitorino Papini e Ricardo Kudla, apresenta sonoridade que vai do new wave e do pós punk ao pop e ao rock contemporâneo. Neste show, eles lançam seu novo EP. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 5ª (29), 20h. R$ 20. Cd.: M e V.

Nômade Orquestra

Formado em 2012, o grupo desenvolve um trabalho autoral instrumental que transita entre gêneros como funk, jazz e hip hop, além de inserir elementos da música eletrônica. No show, apresenta repertório centrado em improvisos, colagens sonoras e arranjos aliados a grooves e timbres. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tássia Reis

Dentro do projeto Música no Vão, a cantora, que já realizou parcerias com músicos como Marcelo D2 e Emicida, apresenta músicas de seu novo disco, ‘Outra Esfera’. Masp. Vão Livre. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 5ª (29), 20h. Grátis.

ESPECIAL

100 anos de Garoto – O Gênio das Cordas

O músico (foto abaixo) que inovou o violão brasileiro, considerado um dos pioneiros da Bossa Nova, é homenageado por artistas como Yamandu Costa, Guinga e Paulo Bellinati. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (23) e sáb. (24), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

8ª Paribar Jazz Festival

Até outubro, o tradicional bar paulistano abre espaço para nomes do jazz brasileiro, em shows que ocorrem aos domingos, no horário do brunch da casa. A abertura da programação fica por conta do trio Tigres Tristes, no domingo (25), às 11h. Bar Paribar (74 lug.). Pça. Dom José Gaspar, 42, Centro, 3159-0219. R$ 10. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Estéreo MIS – Samsung Conecta

A proposta do projeto é que artistas renomados apresentem novos nomes da cena musical brasileira. Nesta edição, a cantora e compositora Céu realiza show ao lado de Aninha Martins, jovem intérprete do Recife. MIS. Área externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (23), 20h. Grátis.

Experiência Dylan

No espetáculo, baseado nas canções e nos textos de Bob Dylan, os músicos Charles Lima, Luiz Felipe Rezende, Fred Ribeiro, Oswaldo Almeida Jr. e Wallace Puosso trazem obras poucos conhecidas

e releituras de consagradas. Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (24), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Expomusic

Além de workshops e estandes com as últimas novidades em instrumentos e acessórios, o evento oferece programação com shows de artistas independentes. A grande atração internacional é o baterista e produtor musical americano Aaron Spears, que se apresenta no domingo (25), às 12h, ao lado do baterista e produtor brasileiro Fabiano Manhas. Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-0400. 6ª (23) e sáb. (24), 13h/21h; dom. (25), 13h/19h. R$ 25. Programação completa: www.expomusic.com.br

Jim Beam History Gigs

A segunda edição do evento, que une música, gastronomia e festa, conta com apresentações de Mustache e os Apaches, Fil and the Guitar Gun e O Terno. Z Carniceria (330 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (23), 19h. Grátis (é necessário confirmar presença pela página do evento: bit.ly/jimbfest).

Música nas Alturas

O projeto, que integra a programação do Mês da Cultura Independente, volta a levar shows ao topo do Edifício Martinelli. 6ª (23), às 19h30, e sábado (24), às 14h, Dom La Nena, violoncelista e cantora gaúcha radicada em Paris (que já tocou ao lado de Jane Birkin), apresenta canções de ‘Soyo’, seu segundo disco, produzido por Marcelo Camelo. Também no sábado (24), às 19h, a dupla europeia Roedelius & Chaplin apresenta o concerto ‘King of Hearts’. Edifício Martinelli. Terraço (80 lug.). R. São Bento, 405, Centro. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Ocupação Cartola

Em paralelo à exposição dedicada a Cartola em cartaz no Itaú Cultural, o espaço também recebe programação musical para celebrar a obra do artista. 6ª (23), às 20h, o sambista carioca Nelson Sargento, parceiro de Cartola e de outros compositores, lança o CD ‘Nelson Sargento 91 Anos de Samba’. No sábado (24), às 20h, apresenta a cantora Áurea Martins. E, no domingo (25), às 19h, o grupo Clarianas encerra a programação. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).