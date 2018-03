Anos verdadeiros

A 20ª edição do É Tudo Verdade começa nesta 5ª (9), exibindo 109 documentários de 31 países. Confira nossa seleção com as melhores atrações do festival

Em 20 anos de É Tudo Verdade, o diretor e fundador do festival, Amir Labaki, guarda algumas boas memórias. Houve a vez, em sua segunda edição, que Marcel Ophüls, o aclamado documentarista alemão, disse ter superado o trauma do Brasil (um assalto no Rio) ao participar do evento. E a ocasião em que o cineasta Robert Drew, diretor de ‘Primárias’ (1960) e um dos pais do chamado Cinema Direto, veio para a décima edição do festival.

“Acho que ele cumpriu um papel essencial no Brasil para ampliar a visibilidade do documentário. A criação do festival se deve à convicção que eu tinha há 20 anos de que havia uma forte tradição documental no País, um interesse pelo gênero – e o que era complicado era ter acesso a essa produção”, analisa Labaki.

A edição 2015 – que começa quinta (9) e vai até 19/4 – tem forte caráter histórico. Além da mostra Vinte aos Pares (com destaques de programações passadas), ela contempla o centenário de Orson Welles e os 80 anos de vida de Vladimir Carvalho. O filme escolhido para abrir o festival, em sessão para convidados, é ‘Últimas Conversas’ – que Eduardo Coutinho, morto no ano passado, filmou, mas não pôde finalizar. Mas o longa também tem exibições abertas ao público. Rafael Abreu

ONDE ASSISTIR:

CCBB

R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651.

CCSP

R. Vergueiro 1.000, Paraíso, 3397-4002.

Cinemateca

Lgo. S. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111.

Cine Livraria Cultura

Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696.

Galeria Olido

Av. São João, 473, Centro, 3331-8399.

Reserva Cultural

Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3287-3529.

Todas as sessões são gratuitas – e é preciso retirar ingresso 1h antes.

Programação completa: http://etudoverdade.com.br.

DUPLAS DINÂMICAS

A seleção Vinte aos Pares faz um diálogo entre filmes – dois longas são exibidos em sequência para ressaltar o que eles têm em comum. Confira alguns programas

Memórias familiares estão tanto em Santiago, em que João Moreira Salles revisita a figura do mordomo, quanto em A Televisão e Eu, em que Andrés Di Tella parte de lembranças pessoais relacionadas ao aparelho para abordar a história do avô. CCBB: 13/4, 18h.

Nos longas O Mar Que Pensa, de Gert de Graaff, e Cinco Obstruções, dos dinamarqueses Lars von Trier e Jørgen Leth, a tônica é metalinguística. O próprio processo de produção do documentário é abordado pelos cineastas. CCBB: 17/4, 18h.

Em Jasmine, o diretor francês Alain Ughetto explora o romance que teve com a mulher do título, em Teerã. Tintin e Eu, de Anders Østergaard, baseia-se em entre- vistas do artista Hergé, criador do personagem belga. A partir de premissas diferen- tes, tocam na mesma questão: o uso da animação no documentário. CCBB: 19/4, 14h.

LONGA HISTÓRIA

No centenário de nascimento de Orson Welles – cineasta norte-americano que filmou ‘Cidadão Kane’ -, o festival exibe duas de suas obras. E uma tem significado especial…

Verdades e Mentiras (1973), exibido em versão restaurada, é um ‘filme-ensaio’. Ao abordar as histórias do falsário de arte Elmyr de Hory e de seu biógrafo, Clifford Irving, Welles realiza um longa não só sobre a mentira, mas sobre a própria criação cinematográfica. Cine Livraria Cultura: 16/4, 19h. CCBB: 19/4, 20h.

A vida imita arte: O nome do festival é extraído de um filme dirigido por Welles.

É Tudo Verdade – Baseado em um Filme Inacabado de Orson Welles (1993) é um documentário sobre um documentário. O filme acompanha a produção do longa que Welles rodava no Brasil no início dos anos 40. Cine Livraria Cultura: 10/4, 15h. CCSP: 11/4, 15h. Cinemateca: 14/4,19h30. CCBB: 19/4, 18h.





ASSUNTOS PARALELOS

Em novembro, a Academia propôs que o É Tudo Verdade se tornasse um ‘qualifying festival’ – ou seja, a partir deste ano, os curtas vencedores das competições nacionais e internacionais serão avaliados para concorrer a uma indicação ao Oscar de melhor documentário de curta-metragem.

A 14ª Conferência Internacional do Documentário – parte da progra- mação do festival – reúne críticos, acadêmicos e cineastas em mesas que debatem esse tipo de filme. Além de palestra sobre o centenário de Welles, haverá um debate sobre o documen- tário brasileiro nos últimos 20 anos. Cinemateca: 14/4 e 15/4, 10h.

EDIÇÃO ESPECIAL

O evento celebra ainda Vladimir Carvalho – exibindo quatro de seus longas e também dois retratos cinematográficos sobre a vida do cineasta paraibano

Meses depois de completar 80 anos, o cineasta recebe homenagem e lança no festival o livro ‘Jornal de Cinema’ – uma seleção de seus escritos sobre o assunto. Confira a conversa com o Divirta-se:



O que mudou para o documentário nos últimos 20 anos?

Nós tivemos um impacto do ponto de vista técnico com as novas tecnologias. Isso já representa quase uma pequena revolução. Não é tanto o documentário que melhorou no Brasil. Ele é fruto também da qualidade do público, que passou a procurá-lo, a dialogar com ele.

Seus documentários têm um aspecto político muito forte. Qual é a relação entre a política e o documentário?

Se você tem uma câmera, e o documentário lida quase que especialmente com a realidade social, naturalmente as coisas que você faz resultam numa posição. E, se tiver o mínimo de argúcia e de acuidade, você tende a representar algo que está incomodando. Acho que eu não faço filme político. Eu reflito sobre a realidade.

Você acabou de filmar um longa sobre Cícero Dias. De onde surgiu a ideia? Ainda garoto, assisti a uma discussão entre meu pai, defendendo Cícero, e um tio meu, bastante reacionário, dizendo que ele era um charlatão. Isso ficou na minha cabeça. Além de ser um artista excepcional, com uma capacidade enorme de projetar os elementos da cultura nordestina, ele foi capaz de sublimá-la, quando alcança o abstracionismo e o geometrismo.

Carvalho levou 20 anos para terminar Conterrâneos Velhos de Guerra (1991). Focando os nordestinos que trabalharam na construção de Brasília nos anos 50, o diretor aborda as condições de trabalho precárias dos chamados candangos. CCBB: 10/4, 19h30, e 12/4, 15h30.

O País de São Saruê, de 1971, aborda a dura vida de homens do campo: lavradores, garimpeiros, vaqueiros e tangerinos que lutavam contra a seca e a exploração dos proprietários de terras na região do Rio do Peixe (nos sertões de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará). CCBB: 10/4, 14h, e 11/4, 18h.

FIQUE DE OLHO

Entre as mostras competitivas e as mostras informativas, há dezenas de filmes. Por isso, montamos uma seleção de títulos para os quais vale a pena garantir ingresso

Dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, Eu Sou Carlos Imperial retrata a história do homem multimídia que deu um impulso inicial a grandes nomes da música brasileira. Erasmo Carlos, Eduardo Araújo e Roberto Carlos dão depoimentos em que relembram o mentor. Cine Livraria Cultura: 12/4, 19h, e 13/4, 15h.

Ganhador do Oscar de melhor documentário deste ano, Cidadãoquatro encerra a trilogia sobre vigilância doméstica da diretora americana Laura Poitras. Ela foca o hoje foragido Edward Snowden, americano responsável pelo vazamento de dados da NSA, agência de segurança americana. Cine Livraria Cultura: 12/4, 21h, e 19/4, 15h.

A França é Nossa Pátria, do franco-cambojano Rithy Panh, usa uma série de materiais de arquivo de diferentes origens para abordar a colonização francesa na Indochina. Intercaladas às imagens, frases de um médico que percorreu a região. Reserva Cultural: 11/4, 22h. Cine Livraria Cultura: 16/4, 17h.

Drone – que leva o nome dos veículos aéreos não tripulados – é focado na guerra secreta realizada pela CIA, companhia de inteligência americana. Utilizando-se desses veículos, os Estados Unidos causam danos e mortes no Paquistão, inclusive de pessoas inocentes. Dirigido por Tonje Hessen Schei, o longa aborda os limites morais e físicos desse tipo de estratégia de guerra. Reserva Cultural: 13/4, 16h. CCSP: 17/4, 15h.

Morto em fevereiro do ano passado, o cineasta paulistano Eduardo Coutinho era um dos grandes entusiastas do festival (participou, por exemplo, do primeiro júri internacional do evento). Últimas Conversas é seu último filme, e o diretor começava a finalizá-lo quando morreu. No longa, ele – que é famoso por documentários de depoimento – entrevista uma série de jovens estudantes cariocas. Cine Livraria Cultura: 10/4, 21h, e 19/4, 17h.

Premê – Quase Lindo faz, sem narração e com montagem de imagens e depoimentos de época, um retrato do grupo paulistano Premeditando o Breque (também chamado de Premê), famoso pela irreverência. Com quase 40 anos de carreira, a banda surgida na Escola de Comunicação e Artes da USP fez parte da chamada Vanguarda Paulista. Reserva Cultural: 10/4, 20h. CCSP: 14/4, 19h.

Um Filme de Cinema, de Walter Carvalho, é fortemente calcado na metalinguagem. A partir de um cinema abandonado na Paraíba, depoimentos do escritor Ariano Suassuna e de cineastas como Ruy Guerra, Julio Bressane e Jia Zhangke, o diretor tenta descobrir por que se faz cinema e para que a sétima arte serve. Cine Livraria Cultura: 13/4, 21h, e 14/4, 15h.

A figura é conhecida, mas algumas das imagens são raras. Com material de arquivo inédito, Liz Garbus pinta um retrato da cantora, compositora e pianista americana Nina Simone, famosa por canções como ‘Strange Fruit’, em O Que Houve, Srta. Simone? Cine Livraria Cultura: 11/4, 19h. Reserva Cultural: 12/4, 22h.

Como Cheirar Uma Rosa: Uma Visita com Ricky Leacock à Normandia é uma espécie de conversa entre amigos. O cineasta americano Les Blank filmou uma visita ao britânico Leacock – um dos pioneiros do Cinema Direto -, que recordou fatos sobre sua vida e sua carreira. Com a morte dos dois, a parceira de Les Blank, Gina Leibrecht, realizou uma montagem do material. Reserva Cultural: 13/4, 14h. Cine Livraria Cultura: 17/4, 13h.

Ganhador da competição nacional de longas em 2014, Carlos Nader tem outro filme concorrendo na mesma categoria este ano. A Paixão de JL é centrado nos diários gravados pelo artista José Leonilson. A partir dos anos 90, ele faz registros íntimos de sua vida, marcados pela descoberta de que era soropositivo. Cine Livraria Cultura: 15/4, 21h, e 16/4, 15h.